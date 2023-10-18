Тепер люди ще більше думатимуть, чи йти у владу

Ну що я можу сказати? В нас загалом ухвалили майже найжорсткіший варіант рекомендацій FATF, хоча могло бути гірше. Так, дідусів/бабусь та онуків таки могли й включити, тобто це не жарт.

Тільки от питання в тому, що в нас проблема – запроваджують практики розвинутих країн в момент, коли не працюють важливі інституції. В нас не працюють ніде ризик-орієнтовані підходи. Тому тут ще пахати й пахати...

Бо зараз ти PEP, то кілька днів на відкриття рахунків, купа перевірок in between, зупинки карток – це те, про що вже писали чинні PEP.

Якщо не виправити фінмоніторинг і справді не впровадити ризик-орієнтований підхід, то багато осіб ще більше думатимуть, чи йти у владу, бо в когось з близької родини вже є бізнес і там додаткових перевірок з боку фінмоніторингу точно не хочуть.

Оригінал

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