Теплая ванна и ручное управление до добра не доводят. Итог: в Украине критическая ситуация

И та, и другая ситуация могли быть спрогнозированы. И даже прогнозировались. И требовали реакции. Но реакции не было. Почему? Потому что не поступил сигнал. Вы можете бесконечно жарить руку на медленном огне, но если мозг отключен, он не даст сигнал нервной системе убрать руку.

Так и в нашей теплой ванне, окруженной лояльными людьми. От которой давно отогнали профессионалов. Первое лицо, от которого все зависит, пребывает до поры до времени в счастливом неведении. И время уходит. Плохие новости никто не приносит. Все же знают, что бывает с гонцами, которые приносят плохие вести. Кто портит настроение…

В Киеве с понедельника красная зона. И надо иметь сертификат о вакцинации против коронавируса, чтобы жить полноценной жизнью. Да и по всей стране тоже. Это хороший стимул вакцинироваться. Если знать об этом загодя. Если знать за два месяца до того, что с 1 ноября будет такой режим. Можно ли вакцинироваться двумя дозами вакцины за выходные? Вопрос риторический.

Да, люди сами виноваты. Люди такие. Но власть то давно в курсе, какие у нас люди. Зашкаливающий уровень антивакцинаторов социология показывала еще с весны. И то, что политики прямо избегали месяцами публично настаивать на вакцинации говорит о том, что они в курсе. Комментарии в Instagram им в помощь. А то, как ведет себя вирус дельта, было видно еще летом.

Что требовалось от власти в такой ситуации? Единая централизованная кампания. Принуждения к вакцинации. Да, не популярно. Но лучше, чем видеть сегодняшние очереди в крематории.

Еще два месяца назад надо было объявить о том, о чем объявили сегодня. И дать населению месяц. Чтобы вакцинация прошла активнее. И сделать из всей страны один большой Моршин. Если там смогли, то значит смогли бы и по всей стране. Постепенно закручивая гайки.

Но команды не последовало. В итоге петух клюнул, но уже поздно. У нас и коллапсирует медицинская система, и одновременно люди побегут покупать сертификаты о вакцинации, чтобы было что предъявлять с понедельника. И продолжат попадать в больницы. И вакцинация сейчас идет авральными темпами. Но помогает уже избежать подобной ситуации весной, но никак не помогает сегодняшнему моменту.

Видели ли отдельные начальники такую ситуацию? Конечно. Эксперты, настоящие эксперты, кричали об этом и показывали пальцем на то, как делают в Европе. Но разве можно подливать холодную воду в теплую ванну? И лучше оставить донесение информации кому-то другому. В итоге дурных нема. И в дураках вся страна. А Украина является одновременно и наименее вакцинированной в Европе (стыд и срам) и показывает сумасшедшие темпы смертности.

И дело тут даже не в отдельных персоналиях. Дело в системе.

Одновременно нам всем грозят веерные отключения электроэнергии этой зимой. И да, конечно, есть общий мировой энергетический шок. Но на него же надо было реагировать.

В итоге мы входим в холода с газом впритык, рекордно низкими запасами угля, остановкой поставки энергетического угля из России. И даже импорт электроэнергии из России вряд ли поможет, потому что Россия не хочет помогать. Не дает электроэнергии и все. Не говоря уже о том, что в пиковые холода Россия может еще и транзит газа остановить.

То, что Россия может ударить в критический момент, ни для кого не сюрприз. Сюрприз, что этот удар является для кого-то сюрпризом. И Россия бьет. Просто потому, что мы подставились.

Что по итогу? По итогу трудно понять, как в такой ситуации мы избежим веерных отключений этой зимой.

Можно ли было этого избежать? Да. Но сначала поломали Нафтогаз, заигрались в популизм на рынке газа, а потом еще и на рынке угля. Цены на уголь по всему миру росли, а Украина держит низкие тарифы на электрику. Как результат – компании не накапливают уголь. И теперь остается только молиться богу погоды, чтобы глобальное потепление явило себя Украине этой зимой во всей красе.

Можно было начать делать что-то раньше? Да. Но надо было принять такое решение. Но никто не хочет нести плохие вести. Особенно, если потенциальный посланник обещал, что все будет чики-пики. И надо же популярные решения принимать, тарифы на электрику снижать. Ну вот и будем зимой сидеть с самыми низкими тарифами на свет в Европе, но без света. Романтика.

На авось не прокатило. Ни с коронавирусом. Ни с энергетикой.

В итоге время потеряно. И уже поздно. Нет решения, которое бы сделало хорошо. Можно говорить только о минимизации потерь.

Какой вывод? Что мы должны понять, чтобы этого больше не повторилось?

Система, построенная по принципу лояльности, не работает. Ни один бизнес так не выживет. Не могут адекватно работать и при деспотии. Просто система с любым руководителем не дееспособна в "теплой ванне". Потому что его окружают просто лояльные, которые льстят, что есть сил, и окружают и себя любимых такими же льстецами, которые рассказывают день и ночь о великих свершениях, и даже финансовый отчет компании могут превратить в дешевую оду.

Общество получило урок. Политики получили урок. Ручное управление не работает. Надо строить институты. И опираться на профессионалов, а не на лояльных людей.

И да, это очень дорогой урок. В тысячи жизней и миллионы судеб. И черт его знает, сколько миллиардов гривень.

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