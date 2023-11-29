Вопрос даже не в том, каковы на самом деле отношения между президентом и главой ВСУ

Британское издание The Economist, недавно опубликовавшее громкое эссе Залужного по поводу ситуации, складывающейся в российско-украинской войне, и необходимости изменить военно-технический потенциал ВСУ, говорит о серьезной политической ссоре, царящей в Киеве и грызне между Зеленским и Залужным.

Первая причина – наступление ВСУ оказалось не таким, какого ожидали в Киеве, и, конечно, сейчас есть поиск ответственного.

И еще важный момент, о котором говорят в журнале, – политическая ревность. Ведь доверие к главнокомандующему ВСУ остается стабильным, а доверие к президенту уменьшается с каждым днем. The Economist ссылается на определенные закрытые опросы.

Конечно, эта статья опасна с точки зрения общественного мнения тех, кто помогает Украине, от кого Украина зависит.

Поэтому с точки зрения реальных действий украинского руководства главное, что оно должно демонстрировать перед западными союзниками – это единство, отсутствие политических передряг, готовность прислушиваться к советам тех, от кого ты безоговорочно зависим в попытке сохранить государство.

К тому же, такие тексты очень трудно опровергать на фоне известных предложений народного депутата от правящей партии и замглавы профильного комитета Марьяны Безуглой, которая откровенно призвала к отставке Залужного. И как видим – никакой официальной реакции или попытки опровергнуть.

Поэтому вопрос даже не в том, каковы на самом деле отношения между президентом и главой ВСУ. Вопрос в том информационном фоне, который создается не без труда тех, чьей задачей давно было бы демонстрировать единство, а не превращать Украину в удивительный пример страны, в которой перед пропастью люди думают не о сохранении государства, а о сохранении призрачной власти.

Если кому-нибудь нужна политическая конкуренция, все это закончится только одним – катастрофой.

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