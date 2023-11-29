Питання навіть не в тому, якими є насправді стосунки між президентом та очільником ЗСУ

Британське видання The Economist, яке нещодавно опублікувало гучне есе Залужного щодо ситуації, яка складається в російсько-українській війні, і необхідності змінити військово-технічний потенціал ЗСУ, говорить про серйозну політичну сварку, яка панує у Києві, про гризню між Зеленським і Залужним.

Перша причина - наступ ЗСУ видався не таким, на який очікували в Києві, і, звичайно, зараз є пошук відповідального.

Ще важливий момент, про який говорять у часописі, – політичні ревнощі. Адже довіра до головнокомандувача ЗСУ залишається стабільною, а довіра до президента зменшується з кожним днем. The Economist посилається на певні закриті опитування.

Звичайно, ця стаття є небезпечною з точки зору громадської думки тих, хто допомагає Україні, від кого Україна залежить.

Тому з точки зору реальних дій українського керівництва головне, що воно мало б демонструвати перед західними союзниками – це єдність, відсутність політичної колотнечі, готовність прислухатися до порад тих, від кого ти беззастережно залежиш у намаганні зберегти державу.

До того ж такі тексти дуже важко спростовувати на тлі відомих пропозицій народної депутатки від правлячої партії і заступниці голови профільного комітету Марʼяни Безуглої, яка відверто закликала до відставки Залужного. І, як бачимо – ніякої офіційної реакції чи намагання спростувати.

Тож питання навіть не в тому, якими є насправді стосунки між президентом та очільником ЗСУ. Питання в тому інформаційному тлі, яке створюється не без зусиль тих, чиїм завданням давно було б демонструвати єдність, а не перетворювати Україну на дивовижний приклад країни, в якій перед проваллям люди думають не про збереження держави, а про збереження примарної влади.

Якщо комусь потрібна політична конкуренція, все це закінчиться тільки одним – катастрофою.

Читайте також Що має означати для усіх українців отруєння жінки Буданова

Оригінал

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net