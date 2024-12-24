Не думал, что когда-нибудь буду писать о ТикТоке.

Недавно у меня поинтересовались, все ли ок с питьевой водой. Дело в том, что несколько недель назад в ТикТоке разгонялось видео, где речь шла о якобы ядовитых свойствах поставляемой в ВСУ воды.

Только узнав, мы проверили все изложенные факты. Ни один не подтвердился. Нареканий на воду не было. Вода безопасная, качественная. Поставляется в полном объеме и своевременно.

Об этом с официальной коммуникацией вышли соответствующие органы военного управления.

Но.

Меня беспокоит то, что несется в интернете.

Недавний кейс с выборами в Румынии показал, как пропаганда через ТикТок может изменить ход демократического процесса.

Напомню, в Румынии ультраправый кандидат, известный симпатиями к Путину, использовал платформу для распространения манипулятивных видео, которые повлияли на голоса молодых избирателей. Около трети электората в возрасте от 18 до 24 лет поддержали его, что стало драйвером его успеха.

Да, затем было решение Конституционного суда Румынии, которым были отменены результаты первого тура из-за вмешательства России. В настоящее время ТикТок в Румынии под угрозой блокирования, а Европейский Союз начал расследование его роли во вмешательстве в выборы.

Потенциальный бан ТикТока также рассматривается в США. Хотя как будто Трамп этому бану пока что оппонирует.

В Украине уязвимость к манипуляциям через соцсети умножается на нездоровый интерес к нам северного соседа. На 2025 год Россия заложила на пропаганду 137,2 млрд рублей – это $1,42 млрд. По сравнению с 2024 годом эти расходы выросли на 15,9 млрд рублей.

Россия, без сомнения, будет вбрасывать все возможные ресурсы, чтобы пошатнуть Украину изнутри. Будут разгонять что угодно, что будет атомизировать общество и подрывать его доверие к государству.

Выглядит так, что, если сегодня проинвестировать несколько сотен миллионов долларов в ложь и манипуляции, нас поглотит абсолютная "зрада", уныние, усталость до степени готовности пожирать своих.

И это еще о выборах не начинали говорить всерьез.

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Возможно, есть смысл вернуться к вопросу запрета социальных сетей, контролируемых из Москвы или не имеющих основательных политик по борьбе с фейками и откровенной пропагандой? Например, ТикТок и телеграмм.

На критическое мышление и мудрость пользователей я не рассчитывал бы.

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