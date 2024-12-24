Не думав, що колись буду писати про ТікТок.

Нещодавно у мене поцікавились, чи все ок із питною водою. Річ у тім, що кілька тижнів тому в ТікТоці розганялось відео, де йшлось про буцімто отруйні властивості води, що постачається у ЗСУ.

Щойно дізнавшись, ми перевірили всі викладені факти. Жодний не підтвердився. Нарікань на воду не було. Вода безпечна, якісна. Постачається в повному обсязі та своєчасно.

Про це з офіційною комунікацією вийшли відповідні органи військового управління.

Але.

Мене турбує те, що несеться в інтернеті.

Нещодавній кейс із виборами в Румунії показав, як пропаганда через ТікТок може змінити перебіг демократичного процесу.

Нагадаю, у Румунії ультраправий кандидат, відомий симпатіями до Путіна, використав платформу для поширення маніпулятивних відео, які вплинули на голоси молодих виборців. Майже третина електорату віком від 18 до 24 років підтримала його, що стало драйвером його успіху.

Так, потім було рішення Конституційного суду Румунії, яким було скасовано результати першого туру через втручання Росії. Наразі ТікТок у Румунії під загрозою блокування, а Європейський Союз розпочав розслідування щодо його ролі у втручанні у вибори.

Потенційний бан ТікТоку також розглядається в США. Хоч ніби як Трамп цьому бану поки що опонує.

В Україні вразливість до маніпуляцій через соцмережі множиться на нездоровий інтерес до нас північного сусіда. На 2025 рік Росія заклала на пропаганду 137,2 млрд рублів — це $1,42 млрд. Проти 2024 року ці витрати зросли на 15,9 млрд рублів.

Росія, без сумніву, вкидатиме всі можливі ресурси, щоб похитнути Україну зсередини. Будуть розганяти будь-що, що атомізовуватиме суспільство та підриватиме його довіру до держави.

Виглядає так, що, якщо сьогодні проінвестувати кілька сотень мільйонів доларів у брехню і маніпуляції, нас поглине абсолютна зрада, зневіра, втома до ступеня готовності пожирати своїх.

І це ще про вибори не починали говорити серйозно.

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Можливо, є сенс повернутись до питання заборони соціальних мереж, що контролюються з Москви або такі, що не мають ґрунтовних політик щодо боротьби з фейками і відвертою пропагандою? Наприклад, ТікТок та телеграм.

На критичне мислення і мудрість користувачів я б не розраховував.

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