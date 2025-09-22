Американский аналитический институт Center for Strategic & International Studies (CSIS) выпустил большой двухсотстраничный отчет о современном поле боя, опираясь на российско-украинскую войну, войну Израиля против Ирана и его многочисленных прокси на Ближнем Востоке.

Интересная часть – про нерегулярную войну (Irregular Warfare), которая отличается от классических методов боевых действий, а именно: партизанские атаки, саботаж, диверсии, террор, захват заложников, информационные операции.

Аналитики приходят к выводу, что нерегулярная война сегодня идет бок о бок с регулярной и конвенциональной, и самое главное – что основной жертвой такой войны становятся гражданские, которые сознательно используются как живой щит.

Аналитики приводят, к примеру, тот же ХАМАС в Газе и отмечают, что демократические государства становятся крайне уязвимы, поскольку живой щит приводит к неизбежной гибели, в том числе и гражданских.

Для автократий это не проблема: можно убивать сколько угодно людей, в том числе гражданских, – никто не станет судить автократа за то, что тот "плохиш". И так понятно, что он "плохиш", – но вот от демократий завышенные ожидания.

Расшифрую, чего именно боятся аналитики CSIS: например, россияне занимают какой-то балтийский город, но при этом не эвакуируют оттуда население. Как, например, они не эвакуировали никого из Донецка с 2014 года, хотя это прифронтовой город.

Россияне превратили Донецк в гигантский живой щит, где построили свой логистический и военный хаб, и любой украинский удар по этим военным объектам ВС РФ грозит нанести урон и жителям Донецка.

То же самое будет и с городом в Балтии: когда армия видит перед собой город, который ей надо взять, это не полицейское формирование — армия просто сносит город (если враг из него не бежал), как тот же Израиль снес Газу.

И поскольку россияне, занимая балтийский или польский город, не проведут эвакуацию мирного населения, то фактически превращают это население в живой щит, как это делает ХАМАС в Газе или ВС РФ в Донецке.

И, следовательно, европейским демократиям придется решать: отбивать этот город (что означает разрушения и гибель их же сограждан) либо оставить этот город россиянам.

Это именно стратегия, а не эксцессы.

Россияне смотрят на ХАМАС и учатся тому, как мешать вместе регулярную войну с нерегулярной в рамках своей гибридной стратегии.

Главное преимущество России – то, что она не демократия, и поэтому никто не станет предъявлять ей, что она использует такие террористические методы (Путин и вовсе рукопожатный, и ему красные дорожки стелят).

Как и никто не предъявляет тому же Китаю за его подавление уйгуров и другие подобные случаи. Спрос обычно с демократий, но не с диктатур.

CSIS отмечает, что успехи Израиля и Украины во многом базируются на высоком уровне разведки, на которую нужно делать акцент – от сбора данных до диверсий и ликвидаций, имеющих большое значение для нейтрализации нерегулярных угроз.

При этом цена нерегулярной войны может быть очень высокой, даже при вашем превосходстве в разведке. И тут я добавлю от себя: это в том числе и то, чего боится та же Европа. Они понимают, что россияне ведут не "рыцарскую" конвенциональную войну, и никто не станет жалеть и эвакуировать захваченные города.

Иран давно это понимает, поэтому старается действовать через прокси-силы. Россия догоняет его, во многом вдохновляясь его же стратегией, и мы видим, как она применяет в Европе кибератаки, диверсии, информационные операции – все это именно с целью сдерживания, запугивания и давления.

Аналитики предупреждают, что нерегулярные действия могут привести к прямому столкновению между государствами. Например, резня, учиненная ХАМАСом, в итоге привела к тому, что Израиль разбомбил Иран, который этот самый ХАМАС вскармливал и вооружал.

То есть не получается изолировать терроризм и нерегулярную войну от самих главных акторов – тех, кто дергает за ниточки.

Это крайне актуально по отношению к России, которая всегда старается съехать с темы и сделать вид, что она тут якобы ни при чем.

