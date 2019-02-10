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10.02.2019, 18:40

Тонкая синяя линия поддержки и толстая черная нитка недоверия

Тонкая синяя линия поддержки и толстая черная нитка недоверия
Ведущий программы "Война и мир", ветеран АТО

Доверие к власти сейчас напрямую зависит от того, получит ли обвинение и приговор заказчик убийства Кати Гандзюк (укр.)

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Я законослухняний громадянин. Я не їзжу п яний за кермом, плачу податки, на зброю маю всі дозволи, і навіть прибираю за своїми собаками на вулиці. Памятаю відчуття безпеки, яке в мене з явилося, напевне вперше після Майдану, коли я побачив як в мене в дворі періодично проїзжає машина нової поліції - з ввімкненою блимавкою.

Я хочу відчувати себе безпечним у моєму місті. Я не хочу носити зброю, ніж, та бути постійно в напрузі щодо безпеки себе та моєї сім'ї. Попри війну. Я вірив, що, в той час коли ми захищали, та захищаємо спокій Украни на сході - тут, в Києві, в інших містах України - буде захищений спокій наших сімей, будуть захищені громадяни, і немає значення - яку позицію вони займають до діючої влади.

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Вчора - ця довіра зникла.

Бо надто свіжі в памяті ось ці кийки та чувачки в таких самих дутих курточках, впевнені в своїх безнаказанності - які забивали нас на Майдані, та вбивали Рибака та інших патріотів влітку 14-го.

Тонка синя лінія підтримки - перетворюєтся в тонку червону нитку недовіри, яка рвется волокнами, попри всі гучні заяви та звинувачення в куплених активістах.

На Майдан - після побиття студентів - вийшло біля півмільона людей. Бо з нами так не можна.

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#хтозамовивКатюГандзюк

(Джерело - блог автора)

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Теги: полиция, протесты, следствие, активисты, катя гандзюк
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