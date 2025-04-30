Переговоры в Риме спровоцировали всплеск воинственной риторики из Кремля (Шойгу и Патрушев задали тон разговорам о будущей войне с Европой). Но вместе с тем они наглядно показали одну важную вещь: Белый дом откладывает выход из переговоров потому, что просто не понимает, как это сделать.

Начать, вероятно, стоит с рейтингов Трампа. Их падение не может не влиять на Белый дом. И баланс поддержки России/Украины явно не нравится избирателям. Это не означает, что завтра не произойдет очередной кульбит, но это является серьезным сдерживающим фактором.

Пока переговоры во многом вынужден ставить на паузу именно Трамп, потому что формула: "если Россия не захочет — введем санкции, а если Украина не захочет — прекратим поставки оружия" — зашла в тупик. Одни не хотят, но до санкций еще далеко, а по отношению к нам — "казус" пяти дней без разведданных повлиял на военное лобби, которое крайне негативно отреагировало на то, что ближайшие партнеры начали задумываться об отказе от американского оружия.

Плюс не стоит забывать, что мы — часть более широкой переговорной конструкции США — ЕС — Украина. А это напрямую "конфликтует" с пророссийской линией части переговорщиков по Украине.

Трамп явно не хочет (не готов) к резкому развороту против России. Трампу (его окружению) явно нравится идея вынесения украинского вопроса за скобки в двустороннем формате. Но пока этот процесс тормозится санкциями, снятие которых без мира упирается в рейтинги.

Когда мы говорим о санкциях, нужно помнить: для Путина в 2025 году важнее не снятие действующих санкций, а предотвращение введения новых. И главная цель диалога с Трампом сейчас — сохранение нынешнего статус-кво. А снятие санкций — это программа максимум.

Что касается поддержания диалога с Трампом, то, думаю, сейчас могут быть сделаны определенные дополнительные экономические предложения. Правда, создается впечатление, что в деятельности Дмитриева, отвечающего за это направление, происходит "итальянская забастовка" со стороны ключевых игроков российской бюрократии. Но за этим нужно дополнительно следить, потому что у Дмитриева есть особая опция — личный разговор с Путиным.

Я неоднократно говорил и писал, что Путин одержим идеей летнего наступления. Летнее наступление поддержано его ближайшим окружением (прежде всего Чемезовым, Патрушевым, Кириенко, Ковальчуками и Ушаковым). С точки зрения логики, Путину было бы выгодно договориться с Трампом и снять санкции сейчас. Но он явно одержим мифическими завоеваниями этим летом.

Идея Путина о двусторонних переговорах без предварительных условий — это ловушка. Ведь участие в таких переговорах означает выход из формата Украина — РФ — США — ЕС без каких-либо гарантий и дает США возможность умыть руки. Такие переговоры возможны только после согласования всеми сторонами базовых принципов перемирия. И очень важно, чтобы эту идею не начали продвигать американцы. Это одна из главных угроз для нас сейчас. И информационная кампания на американскую аудиторию должна быть сосредоточена прежде всего на этом вопросе.

Подводя итоги, стоит еще раз подчеркнуть. Сейчас создается впечатление, что продолжение переговоров зависит от того, сможет ли Белый дом найти какие-то нестандартные ходы. И если не сможет, а это весьма вероятно, Трамп начнет из них выходить (по моему мнению, он не может сделать резкие движения ни в одну, ни в другую сторону).

Повторю то, что говорю последние месяцы. Наша главная цель в переговорах — не поссориться с Вашингтоном и остаться в безопасности и в политическом периметре переговоров США — ЕС. Лакмусовой бумажкой того, что этот сценарий основной, станет отказ Путина от 30-дневного перемирия.

Если он согласится на мир (вероятность низкая), это будет означать продолжение тактики затягивания переговоров, хотя и откроет определенные возможности для них.

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