Возможно, Трамп искренне хочет добиться мира, но, похоже, его представления о войне остаются на уровне экранизаций комиксов

С трамповским соглашением о завершении войны есть еще одна проблема (помимо всех прочих много раз описанных проблем).

Президент Соединенных Штатов Америки живет в мире, где нет места подлинной трагедии и горю. Когда он говорит, что война ужасна, смерти ужасны и это нужно остановить, он, возможно, говорит это искренне.

Он действительно считает войну ужасной – в той мере, в которой способен ее представить. Но эта способность у Трампа, как мы хорошо уже знаем, весьма ограничена.

Тут, думаю, есть еще и культурный контекст.

Возможно, для американцев и война, и противостояние злу имеют довольно абстрактный характер, примерно как во вселенной Marvel. Там враг – это всегда некто со сверхчеловеческими способностями, которому стоит щелкнуть пальцами – и мир развалится, но при этом герой всегда побеждает его в простом кулачном бою. Типа, у тебя крутые прибамбасы и перчатка с камушками? Тогда отведай-ка моего кулака. А? То-то.

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Это наивно, но это хорошо продавалось, пока война с противником, который может сделать больно с помощью ядерной бомбы, оставалась более-менее абстрактной.

И Трамп, судя по всему, так и живет в мире, где все конфликты можно решить кулаком или соглашением.

И он хочет заключить свое соглашение с Путиным, не понимая, не видя, не будучи способным осознать (в силу отсутствия соответствующего опыта), что Путин – торговец смертью.

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