Мирное соглашение возможно только с тем, кто ведёт против нас войну

Вижу немало комментариев о том, что лучше плохой мир с Трампом, чем война без участия США.

Хочу внести ясность в этот вопрос.

Никто на данный момент не предлагает нам плохой мир с Трампом. Такой инициативы просто нет. Потому что:

1. Предложение мира может исходить только от той стороны, которая является участником военного противостояния. В данном случае — это Путин. Путин не предлагает Украине никакого мира. (И, скорее всего, не будет предлагать до конца осени, если на него не будет оказано серьёзное давление. А пока такого давления не предвидится.)

2. Любые сигналы из Кремля о том, что они готовы убрать или изменить свои требования, не имеют смысла, если не сопровождаются готовностью подписать мирное соглашение. Путин десятки раз посылал противоречивые сигналы с целью сбить всех с толку. Это обычный шум войны. Что касается готовности Путина к миру — он наглядно продемонстрировал её прошлой ночью.

3. Трамп предлагает нам согласиться на признание США Крыма российским, предлагает сделку по полезным ископаемым, и будет ещё предлагать кучу всякого разного. Всё это не имеет никакого отношения к миру, поскольку все эти предложения не сопровождаются собственно предложением мира.

4. Предложение мира не имеет смысла, если нет гарантий безопасности, которые бы препятствовали нарушению мира на следующий день после подписания. Мы имеем неоднократные заявления со стороны представителей американской администрации, что таких гарантий со стороны США не будет.

5. Таким образом, всё происходящее — это отражение двух факторов:

а) желания Трампа продемонстрировать хоть какой-то результат (неважно, какой),

б) желания Трампа использовать тяжёлое положение, в котором оказалась Украина, для получения собственной выгоды.

6. Нет никаких оснований ожидать продолжения американской помощи (и точно так же её бы не было в случае избрания Харрис — я писал об этом ещё в сентябре).

7. Политика Украины сейчас заключается в том, чтобы тянуть время, вычерпывая помощь, утверждённую Байденом, и помогая как можно скорее пробудиться Европе и нашим друзьям в США.

Коротко подытожу: мирное соглашение возможно только с тем, кто ведёт против нас войну. Всё остальное — это танцы с бубнами ради получения выгоды за счёт жертвы агрессии.

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