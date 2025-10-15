ЛОНДОН – Один из наиболее глобально значимых исполнительных указов президента США Дональда Трампа почти не удостоился внимания. Ранее в этом году Трамп в одностороннем порядке предоставил корпорациям, зарегистрированным в США, право нарушать международное право в международных водах, не только подрывая систему, которую США помогали создавать, но и увеличивая вероятность военных конфликтов в последующие годы.

В частности, Трамп дал компаниям зеленый свет на начало глубоководной добычи за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Соединенных Штатов. Это является прямым нарушением Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), набора компромиссов, которые были болезненно согласованы в период с 1958 по 1982 годы. С четкой целью предотвращения войн из-за океанических ресурсов UNCLOS установила понятие "района" (Area), классифицируя 54% мировых океанов как "общее наследие человечества". Тогдашний Генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр назвал это "возможно, самым значительным правовым инструментом века".

