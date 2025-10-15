Трамп знищує міжнародне морське право і підвищує ризик війни
ЛОНДОН – Один із найбільш глобально значущих виконавчих указів президента США Дональда Трампа отримав дуже мало уваги. Раніше цього року Трамп односторонньо надав корпораціям, зареєстрованим у США, право порушувати міжнародне право в міжнародних водах, не лише підриваючи систему, яку США допомагали створити, але й підвищуючи ймовірність військових конфліктів впродовж наступних років.
Зокрема, Трамп дав компаніям зелене світло для початку глибоководного видобутку за межами виключної економічної зони (ВЕЗ) Сполучених Штатів. Це є прямим порушенням Конвенції ООН із морського права (UNCLOS), набору компромісів, які були болісно узгоджені в період із 1958 до 1982 року. З чіткою метою запобігання війнам через океанічні ресурси, UNCLOS встановила поняття "району" (Area), класифікуючи 54% світових океанів як "спільну спадщину людства". Тодішній Генеральний секретар ООН Хав'єр Перес де Куельяр назвав це "можливо, найзначнішим правовим інструментом століття".
