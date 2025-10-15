ЛОНДОН – Один із найбільш глобально значущих виконавчих указів президента США Дональда Трампа отримав дуже мало уваги. Раніше цього року Трамп односторонньо надав корпораціям, зареєстрованим у США, право порушувати міжнародне право в міжнародних водах, не лише підриваючи систему, яку США допомагали створити, але й підвищуючи ймовірність військових конфліктів впродовж наступних років.

Зокрема, Трамп дав компаніям зелене світло для початку глибоководного видобутку за межами виключної економічної зони (ВЕЗ) Сполучених Штатів. Це є прямим порушенням Конвенції ООН із морського права (UNCLOS), набору компромісів, які були болісно узгоджені в період із 1958 до 1982 року. З чіткою метою запобігання війнам через океанічні ресурси, UNCLOS встановила поняття "району" (Area), класифікуючи 54% світових океанів як "спільну спадщину людства". Тодішній Генеральний секретар ООН Хав'єр Перес де Куельяр назвав це "можливо, найзначнішим правовим інструментом століття".

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net