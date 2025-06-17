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После телефонной беседы с Владимиром Путиным 4 июня, Дональд Трамп раньше официальных лиц РФ объявил, что Россия нанесет удар возмездия за украинскую операцию "Паутина", которая уничтожила и повредила существенную часть российской стратегической авиации. То есть выполнил, по сути, функцию Дмитрия Медведева.

В связи с израильской операцией по уничтожению иранского ядерного потенциала Трамп зачем-то заявил, что хочет привлечь Путина в качестве посредника в переговорах между Ираном и Израилем и выйти на новую ядерную сделку с Тегераном. Но о какой вообще ядерной сделке может идти речь, если Израиль последовательно разносит в пыль все, что способно дать иранскому режиму даже возможность задуматься о ядерной программе?