Колонка написана для Haqqin.az, передрук із відома та дозволу редакції



Після телефонної розмови з Володимиром Путіним 4 червня, Дональд Трамп раніше за офіційних осіб РФ оголосив, що Росія завдасть удару відплати за українську операцію "Павутина", яка знищила і пошкодила суттєву частину російської стратегічної авіації. Тобто виконав, по суті, функцію Дмитра Медведєва.

У зв'язку з ізраїльською операцією зі знищення іранського ядерного потенціалу Трамп навіщось заявив, що хоче залучити Путіна як посередника у переговорах між Іраном та Ізраїлем і вийти на нову ядерну угоду з Тегераном. Але про яку взагалі ядерну угоду може йтися, якщо Ізраїль послідовно розносить у пилюку все, що здатне дати іранському режиму навіть можливість задуматися про ядерну програму?