Всю пасхальную неделю мы наблюдали бурные перепады переговорного процесса о прекращении российско-украинской войны и острые дискуссии вокруг условий ее завершения. Нас бросало то в жар, то в холод.

Вообще этот переговорный процесс очень напоминает резкие колебания погоды нынешней весной. То почти лето, то заморозки — и наоборот. То же самое и в наших отношениях с США при президентстве Трампа — постоянные "американские горки", точнее, их правильнее называть "трамповскими горками".

Началось всё ещё 18 апреля, накануне Пасхи. В Париже состоялась встреча высокопоставленных делегаций США, Украины и трёх европейских стран (Франции, Великобритании и Германии). Именно тогда США наконец представили партнёрам по переговорам свой мирный план.

Причём сделано это было в закрытом режиме, без какого-либо официального обнародования хотя бы основных идей плана. Одновременно госсекретарь США Марко Рубио прямо намекнул, что Соединённые Штаты ожидают от Украины и европейцев согласия на этот план, иначе США могут выйти из переговорного процесса.

Вероятно, для участников переговоров в Париже это действительно стала "страстная пятница", хотя официальные комментарии были очень сдержанными.

Зачем потребовались вся эта секретность и жёсткое давление США на согласие с "мирным планом Трампа", стало понятно немного позже.

Уже с субботы, 19 апреля, начались утечки о содержании этого "мирного плана". Они продолжались всю пасхальную неделю. И явно это было не случайно.