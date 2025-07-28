"С нами так нельзя!" – молодежь Украины защищает принципы демократии

Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции

"Майдан на картоне", как называют нынешние акции протеста в Украине, стал чрезвычайно болезненным ударом по Владимиру Зеленскому со стороны той части общества, мнением которой он всегда дорожил: политически активной молодежи. Вдруг оказалось, что молодые люди его не только не поддерживают, а выступают против жестко и беспощадно, как десять лет назад их родители выступали против Януковича. Всякое уподобление Януковичу в Украине политически убийственно.

Количество вышедших на улицы столицы и других городов, конечно, не сравнится с многотысячными выступлениями 2014 года, а хлесткие фразы, написанные на картонках в манере интернет-мемов, не равноценны баррикадам и "коктейлям Молотова", которыми отбивались от подразделений милицейского спецназа.

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