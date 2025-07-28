"З нами так не можна!" – молодь України захищає принципи демократії

Колонка написана для Haqqin.az, передрук з відома і дозволу редакції

"Майдан на картоні", як називають нинішні акції протесту в Україні, став надзвичайно болісним ударом по Володимиру Зеленському з боку тієї частини суспільства, думку якої він завжди цінував: політично активної молоді. Раптом виявилося, що молоді люди його не тільки не підтримують, а й виступають проти жорстко і нещадно, як десять років тому їхні батьки виступали проти Януковича. Будь-яке уподібнення Януковичу в Україні політично вбивче.

Кількість тих, хто вийшов на вулиці столиці та інших міст, звісно, не зрівняється з багатотисячними виступами 2014 року, а дошкульні фрази, написані на картонках у манері інтернет-мемів, не рівноцінні барикадам і "коктейлям Молотова", якими відбивалися від підрозділів міліцейських спецпризначенців.

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