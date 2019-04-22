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22.04.2019, 12:33

Трудно быть Зеленским

Трудно быть Зеленским
главный редактор LIGA.net

Борис Давиденко пробует вообразить, что сегодня будет происходить в голове почти-уже-совсем-победителя президентской гонки

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Сегодня, 22 апреля, Владимир Зеленский проснулся с головной болью от победного шампанского и новым чувством. Чувством человека, ставшего во главе 42-миллионной страны. Что сегодня в голове у 41-летнего Владимира?

Можно попробовать поставить себя на его место. И это не такое бесполезное упражнение, как кажется. У Украины еще не было президента, который был бы, настолько, близок к народу – к каждому из нас. Что, собственно, и является одним из столпов его успеха: каждый, из  почти 13 млн украинцев, отдавших за него голос, мог найти в медийном образе Зеленского (какой настоящий Зеленский не знает никто) частичку себя: простой, прямой, успешный, смелый, не высокомерный, не интеллектуал, не глуп, из рабочих окраин, креативный класс - и т.д.

Мало кому могло прийти в голову влезать в шкуру предыдущих победителей президентских перегонов: слишком уж сильно они отличались от «пересичного» украинца, слишком другой жизненный путь прошли. Кучма – легендарный «красный» директор еще более легендарного завода, Янукович – формальный руководитель Донецкой области, и неформальный  - донецкого клана. Порошенко – бизнесмен-миллиардер, опытнейший политик. Владимир – другое дело, он и правда новое лицо в политике, у него опыта не больше, чем у каждого из нас. Да, он талантливый актер и шоумен, построивший бизнес, но людей, достигших успеха в своей сфере, тысячи.  В общем, при определенной доле фантазии, можно представить себе, что творится в голове у простого парня Владимира Зеленского. Что бы я очень хотел «увидеть» сегодня утром в голове будущего президента?

Чувство долга. Достаточно легко поверить, что Владимир ввязался в политическую историю не ради банальной наживы. Но этого мало, честный парень – не профессия. Можно кристально честно не делать ничего и смотреть, с четвёртого этажа здания на улице Банковой, как страну разрывают на куски.  Чувство долга – это проделать, что дОлжно. И здесь на Владимира обязано накатить второе, очень нужное всей стране чувство.  

Чувство страха, страха от собственной некомпетентности и неготовности. Уверен, что не бывает на 100% готовых к президентству, и никто не знает как управлять государством.  Но одно дело не знать, если до этого ты управлял Кабмином, областью, другое – если командой творческих юмористов. Решить проблему личной некомпетентности могла бы команда, но к сожалению (или счастью) в Квартале нет экономистов,  дипломатов, военных, разведчиков, юристов (судя по тому, что привлекают юристов Коломойского) и т.д. Страх включает режим «беги или бей», с высокой долей вероятности, у Владимира включится режим «бей» (действуй-борись).  И, здесь, нам всем не обойтись без следующего чувства.

Открытости и абсолютной непредубежденности к новым людям и идеям.  Зеленский – книга, в которой большинство глав пусты от слова совсем. И если их будет заполнять кто-то один – у нас будет большая проблема. Шанс на успех – коллективный труд над «книгой» Владимир Зеленский. Говоря по-другому, качество его решений – это качество его команды.  И если в ней не появятся сотни и тысячи новых людей, выбранных исключительно на основе профессионализма и порядочности, то нас ждет опасный период безвластия. Точнее, властвования одной бизнес-группы - Приват, или даже одного человека – Игоря Коломойского. Пучок недавних победных судебных решений по ПриватБанку и Коломойскому показывает, что он, в отличии от Зеленского, отлично подготовился, и у него есть план на первые 100, 300 и так далее дней. Что такое идеальная Украина по Коломойскому?  Изучите недавнюю историю аэропорта в Днепре, контролируемого Приватом: туда (и оттуда) летали только пять компаний, три из которых Коломойского.  И пусть миллион жителей Днепра подождет.

Поэтому, без следующего чувства Зеленского все предыдущее не имеет смысла.   

Чувство смелости.  Отчаянной и безрассудной смелости. Партнеры и спонсоры, помогавшие Зеленскому стать президентом, уже заказали чартеры в Украину. И Владимиру нужна немалая храбрость, чтобы отказать олигархам, вышедшим победителями из кровавой мясорубки девяностых. И самое подходящее время сделать это, когда за спиной есть голоса 13 млн украинцев.

Чувство радости. К утру от него не должно было остаться и следа: сложно радоваться, когда на тебе такая ответственность.  Очень надеюсь, что ответственность за страну – это было первое чувство, которое испытал Владимир, открыв утром глаза.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы 2019
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