Цивилизационный выбор Украины теперь необратим

Поправки в Конституцию Украины, в преамбуле которой теперь будет закреплено положение о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины" были приняты Верховной Радой. "За" -334 из 385 присутствующих, "против" - 35. То есть "за" - вся Рада, "против" - один "Оппозиционный блок".

Цивилизационный выбор Украины с момента обретения ею независимости менялся несколько раз. В Декларации о государственном суверенитете, принятой Верховным советом Украины в 1990 году, было записано, что в будущем Украина должна стать нейтральным государством. В 2002 году президент Кучма подписал Указ о вступлении Украины в НАТО. Президент Янукович в 2010 году в законе "Об основах внутренней и внешней политики" закрепил внеблоковый статус Украины. Петр Порошенко в 2014 году отменил этот закон. И вот теперь статус Украины как части цивилизации Запада закреплен в Конституции. Вероятность изменения этого цивилизационного выбора близка к нулю, поскольку для изменения Конституции требуется 300 голосов, а такой антизападный и пророссийский состав Верховной Рады не способна породить даже буйная фантазия обитателей российского телевизора.

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Курс в ЕС и НАТО стал очередным шагом в направлении Запада и прочь от России. До этого были: безвизовые правила обмена гражданами с ЕС, соглашение об ассоциации с ЕС, выход из СНГ (Украина знает, что она из СНГ вышла, а в СНГ уверены, что Украина – член СНГ), создание автокефальной православной церкви.

Украина старается отодвинуться от России как можно дальше, как пассажиры, зажав носы, отодвигаются от вонючего бомжа в вагоне метро

Истерика, которая по поводу этого решения Верховной Рады охватила обитателей Кремля и его окрестностей, в полной мере проявилась в телевизоре, в частности в программе Соловьева "Вечер", где "эксперт" Багдасаров стал излагать подробные планы уничтожения Украины при помощи 200-тысячной армии, сформированной из числа украинцев, проживающих в России, а Соловьев, кривляясь, объяснял представителям Украины, что им вступать будет некуда, поскольку НАТО и ЕС "скоро развалятся".

Ненависть Кремля и его обслуги к европейскому выбору Украины вызвана еще и тем, что этот выбор носит преимущественно ценностный характер. Поскольку европейский "журавль" принесет материальный эффект не завтра, а выгоды от лавирования между Россией и Европой по модели Лукашенко вполне могли бы дать Украине сиюминутный профит. В этом неуклонном отодвигании, отгораживании от России доминирует не экономика, а этика. Россия стала противна Украине, и Украина отодвигается от нее подальше, как пассажиры, зажав носы, отодвигаются от вонючего бомжа в вагоне метро...

Путь, который выбрала Украина, не усыпан розами. Петр Порошенко 29 января 2019 года, заявив о своем намерении пойти на второй президентский срок, сказал, что Киев подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 году. Глава МИД Украины Климкин считает, что вступление Украины в ЕС и НАТО – это "история, которая имеет среднесрочную перспективу". "Такая Украина, как сейчас, она в ЕС ни за год, ни за два, ни за пять лет не вступит", - пояснил Климкин.

К тому же, хотя сладким грёзам соловьевых о развале ЕС и НАТО сбыться не суждено, изменения в этих структурах вполне возможны. Просто потому, что способность к изменениям встроена в цивилизацию Запада изначально. Так что европейский выбор Украины - это выбор довольно непростого пути испытаний и тяжелой работы по самоизменению. Отброшенный Украиной выбор – остаться придатком распадающейся Российской империи – гораздо более легкий и комфортный.

Сползать вниз вообще легче, чем карабкаться на вершину...

(Источник - блог автора)