У нашей власти есть три проблемы. Пока она их не решит, Украина не сможет стать успешной

Три проблемы украинской власти:
1. Виртуализация.
2. Пирамида некомпетентности.
3. Коротконосость.
Вчера общался с друзьями, глубоко знающими ситуацию внутри и имеющими большой авторитет как в Украине, так и вне ее.
Говорили о текущей ситуации, перспективах, новых вызовах.
Написанное выше – краткое саммари, ниже – пояснение.
1. Виртуализация
Политическая элита, первые лица страны все дальше отходят от реальности.
К первому лицу негативную информацию доносить нельзя. Ему дают только позитив, часто, ненастоящий.
Правда бывает неприятна и очень раздражает.
Тот, кто принес неприятные новости, – отторгается двором.
И выстраиваются две реальности.
Та, в которой живет Офис президента, и вся остальная Украина.
И это влияет как на оценку ситуации, так и на решения, которые принимаются.
Примером этой виртуализации является непонимание того, что реально происходит в стране, в экономике, в безопасности.
- Мы принимаем громкие решения, но никто не отслеживает их исполнение. И много не выполняется.
- Ярким примером является бюджетная декларация Минфина, которая не соответствует Стратегии-2030, утвержденной ранее Кабмином.
- Или приоритетные законы, повышающие налоговую нагрузку, что противоречит и стратегии, и президентской программе, и даже необходимости (бюджет наполняем с профицитом к плану).
- Пятничные решения РНБО также имеют такую природу – если разобраться с целями и задачами этого органа. И с судебными перспективами.
- Непонимание, почему Украина до сих пор не в НАТО и не в ЕС. И почему ближайшее время не будет.
И многое другое.
Возможно ли реальное развитие в виртуальной реальности? Ответьте сами.
2. Пирамида некомпетентности
Сильные лидеры не боятся окружать себя более сильными, чем они. Именно это делает их еще сильнее и успешнее.
В Офисе президента сильных и компетентных боятся.
В итоге, берут слабых, но обязательно лояльных, а те по вертикали на следующий уровень берут еще более слабых и тоже лояльных к себе.
В итоге, в госсекторе анархия.
Уровень компетентности самый низкий за всю историю Украины.
Основные документы сегодня готовят не госорганы, а консультанты на грантах.
Понимают ли заказчики, что там написано, тот еще вопрос.
Способна ли система на развитие? Ответьте сами.
3. Коротконосость
Длинных планов нет. Стратегией заниматься некому и некогда.
Все решения принимаются на короткую перспективу с оглядкой на изменение электоральных оценок.
Возможен ли рывок и развитие в такой системе? Ответьте сами.
Это краткие тезисы о ключевых "якорях", но они тоже являются не причиной, а следствием.
Причина в том, что
- мы не создавали с вами страну, не договаривались о ее целях, путях достижения. Мы получили осколок СССР, созданный по его лекалам, и этот осколок кормил нас 30 лет, не создавая нового;
- мы не имеем идеологических партий, представляющих интересы людей. Ответьте, вы платите членские взносы в партию? Тогда почему думаете, что она представляет ваши интересы?
- мы не имеем настоящих элит. Людей, которые готовы брать на себя ответственность за других людей и страну, настоящих государственников, думающих о следующих поколениях, а не следующих выборах.
Чем все это закончится?
- Осознание проблемы – первый шаг к ее решению.
UIF к 30-ти летию независимости от СССР готовит крутое исследование на эту тему.
- Без появления в стране государственников и элит, страна будет ветшать, люди уезжать. Пророссийские силы будут усиливаться.
- Без коллапса власти мы не перейдем рубикон и не начнем развиваться.
- Без появления идеологических партий, представляющих людей, а не олигархов, мы также не сдвинемся с места.
- Госсистема разрушается. Нужен дизайн новой системы. Новый общественный договор.
- Из хорошего. Диктатура и авторитаризм у нас с такой системой власти невозможны, в принципе.
Читайте, делайте выводы.
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