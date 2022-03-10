У России есть шанс на будущее. Если выполнит 10 условий. Одно из них – депутинизация

Неизбежное стратегическое поражение России в противостоянии с Украиной и Западом сегодня требует обсуждения послевоенного устройства Российской Федерации.

Перелом в войне в пользу Украины и крах российской экономики напоминают ситуацию накануне Тегеранской конференции 1943 года, где лидеры стран-союзников определяли предыдущие контуры нового мира.

О необходимых изменениях в глобальной системе мировой безопасности мы еще поговорим, но не менее важны также вопросы: какой должна быть Россия будущего и на каких условиях она может вернуться в мировое сообщество.

Необходимыми условиями для реабилитации РФ должны стать:

1. Демократизация и либерализация политической жизни в России, свобода СМИ.

2. Денацификация (депутинизация) РФ с осуждением его политики на государственном уровне, внедрение антитоталитарной и антипутинской идеологии в образовании и культуре, создание во всех крупных городах России музеев тоталитаризма и российской агрессии.

3. Внедрение в законодательстве РФ уголовного наказания за оправдание российской агрессии, путинизма, нацистской или коммунистической идеологии, шовинизма, расизма, за призывы к агрессивным действиям в отношении других стран или народов.

4. Наказание всех военных и политических преступников, пропагандистов, правоохранителей, участвовавших или поддерживавших агрессию против Украины и преследовавших демократическую оппозицию внутри РФ.

5. Возврат всех оккупированных территорий странам, пострадавшим от агрессии РФ: Украине, Грузии, Молдове и Японии.

6. Выплата репараций Украине, Грузии и Молдове за оккупацию их территорий.

7. Ликвидация Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).

8. Отказ от поддержки со стороны РФ автократий по всему миру, включая Беларусь.

9. Ядерное разоружение РФ.

10. Существенное уменьшение личного состава армии и вооружения с последующим запретом производить новое.

Будущее всего мира и его безопасность не должны зависеть от одного тоталитарного государства. Поэтому Россия должна быть навсегда лишена возможности угрожать другим странам и подрывать мировую стабильность.

Любые полумеры приведут к повторению трагедии, поэтому проблема должна быть решена раз и навсегда. И мы будем настаивать на этом до конца.

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