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У Украины есть две недели, чтобы не допустить реванш Кремля в Молдове

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У Украины есть две недели, чтобы не допустить реванш Кремля в Молдове

член правления в Центр конституционного моделирования
20.10.2023, 19:32

Выборы мэра Кишинева будут иметь далекоидущие последствия

Разоблачит ли Украина агента Кремля, которым ФСБ планирует совершить реванш в Молдове?

Украинские надлежащие органы обладают достоверной информацией о том, что мэр Кишинева Ион Чебан агент Кремля.

Передают ее выше. Проходят разные там совещания. Что-то кто-то планирует. Но действий до сих пор не видно.

У Украины еще две недели, чтобы не допустить развертывания сценария реванша Кремля в Молдове.

Достаточно банального рассмотрения представления СБУ на СНБО проекта решения о введении санкций с присвоением статуса "персоны нон-грата" агенту кремля в Украине и принятие соответствующего решения с последующим его обнародованием.

В результате это отсечет значительную часть правого электората от мэра Кишинева и с ограниченным левым электоратом он не сможет победить в первом туре 5 ноября.

Передача доказательной базы молдавской стороне и ее публичное обсуждение в Молдове, если и не сделают возможным поражение Чебана во втором туре, то создадут стойкий антирейтинг для невозможности его победы на президентских выборах в следующем году.

Пока выглядит так, что официальный Киев знает об агенте, понимает угрозы и никак не противодействует этому сценарию. Хотя санкции – это не вмешательство во внутреннюю политику.

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