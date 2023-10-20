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В України є два тижні, щоб не допустити реванш Кремля у Молдові

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В України є два тижні, щоб не допустити реванш Кремля у Молдові

член правління в Центр конституційного моделювання
20.10.2023, 19:32

Вибори мера Кишинева матимуть далекосяжні наслідки

Чи викриє Україна агента Кремля, яким ФСБ планує здійснити реванш у Молдові?

Українські належні органи володіють достовірною інформацією, що мер Кишинева Іон Чебан  – агент Кремля.

Передають її вище. Відбуваються різні там наради. Щось хтось планує. Але дій досі не видно…

В України є ще два тижні, щоб не допустити розгортання сценарію реваншу Кремля у Молдові.

Достатньо банального розгляду подання СБУ на РНБО проєкту рішення про запровадження санкцій з присвоєнням статусу "персони нон ґрата" агенту Кремля в Україні і ухвалення відповідного рішення з подальшим його оприлюдненням.

В результаті це відсіче значну частину правого електорату від мера Кишинева, і з обмеженим лівим електоратом він не зможе перемогти у першому турі 5 листопада.

Передання доказової бази молдовській стороні і її публічне обговорення в Молдові, якщо і не унеможливлять поразку Чебана в другому турі, то створять стійкий антирейтинг для неможливості його перемоги на президентських виборах наступного року.

Наразі виглядає так, що офіційний Київ знає про агента, розуміє загрози і ніяк не протидіє цьому сценарію. Хоча санкції – це не втручання у внутрішню політику.

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війна з росієюМолдова
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