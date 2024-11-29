У вас Алеппо отклеилось…
Начавшееся на этой неделе наступление сил сирийского сопротивления уже вывело передовые подразделения к западным окраинам Алеппо, а так же начался охват города с юга.
Согласно имеющимся сообщениям, российская военная полиция и силы специального назначения выведены с авиабазы Меннах, Таль-Рифаата и самого Алеппо.
Ситуация для "асадитов" (Сирийская арабская армия – САА) схлопывается, и важный город можно считать для них потерянным в ближайшей перспективе. Алеппо к обороне был не готов и станет самой серьёзной потерей САА за последние несколько лет.
Почему нас это должно интересовать?
Потому как Башар Асад, беспомощный в вопросах геноцида своего собственного народа и пользующийся исключительно поддержкой в этих преступлениях России и Ирана, будет запрашивать помощи у Москвы. Будет ли Москва выделять ресурс на помощь своего марионеточного кровавого диктатора?
И вот тут, как канатоходец со слабым вестибулярным аппаратом, Путин будет принимать "непростое" решение, помогать или не помогать.
Нежданно, негаданно, а для России открылся второй фронт, который игнорировать они не могут, а если проигнорируют, то потеряют Сирию.
Многоходовочка типа "шпагат".
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