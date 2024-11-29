У вас Алеппо відклеїлося…
Наступ сил сирійського опору, що почався цього тижня, вже вивів передові підрозділи до західних околиць Алеппо, також почалося охоплення міста з півдня.
Згідно з наявними повідомленнями, російська військова поліція та сили спеціального призначення виведені з авіабази Меннах, Таль-Ріфаата та самого Алеппо.
Ситуація для "асадитів" (Сирійська арабська армія – САА) схлопується, і важливе місто вважатиметься ними втраченим у найближчій перспективі. Алеппо до оборони був не готовий і стане найсерйознішою втратою САА за останні кілька років.
Чому нас це має цікавити?
Тому що Башар Асад, безпорадний у питаннях геноциду свого власного народу і який користується в цих злочинах підтримкою Росії та Ірану, буде вимагати допомоги у Москви. Чи виділятиме Москва ресурс на допомогу свого маріонеткового кривавого диктатора?
І ось тут, як канатоходець зі слабким вестибулярним апаратом, Путін ухвалюватиме "непросте" рішення, допомагати чи не допомагати.
Несподівано, а для Росії відкрився другий фронт, який ігнорувати вона не може, а якщо проігнорує, то втратить Сирію.
Багатоходівка типу "шпагат".
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