Несподівано, а для Росії відкрився другий фронт, який ігнорувати вона не може, а якщо проігнорує, то втратить Сирію

Наступ сил сирійського опору, що почався цього тижня, вже вивів передові підрозділи до західних околиць Алеппо, також почалося охоплення міста з півдня.

Згідно з наявними повідомленнями, російська військова поліція та сили спеціального призначення виведені з авіабази Меннах, Таль-Ріфаата та самого Алеппо.

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Ситуація для "асадитів" (Сирійська арабська армія – САА) схлопується, і важливе місто вважатиметься ними втраченим у найближчій перспективі. Алеппо до оборони був не готовий і стане найсерйознішою втратою САА за останні кілька років.

Чому нас це має цікавити?

Тому що Башар Асад, безпорадний у питаннях геноциду свого власного народу і який користується в цих злочинах підтримкою Росії та Ірану, буде вимагати допомоги у Москви. Чи виділятиме Москва ресурс на допомогу свого маріонеткового кривавого диктатора?

І ось тут, як канатоходець зі слабким вестибулярним апаратом, Путін ухвалюватиме "непросте" рішення, допомагати чи не допомагати.

Несподівано, а для Росії відкрився другий фронт, який ігнорувати вона не може, а якщо проігнорує, то втратить Сирію.

Багатоходівка типу "шпагат".

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