Убийство детей на площадке — беспощадный террор, ответ США и попытка сломить сопротивление
Практически ежедневные удары России по Кривому Рогу нельзя рассматривать иначе, чем персональный террор Путина против Зеленского.
Никаких военных целей такие удары не преследуют. Цель одна – сломать лично Зеленского, потому что это его родной город. Я воспринимаю это так.
Убийство детей на площадке – это военное преступление и терроризм со стороны России, это невозможно оценить по-другому.
Сегодняшний удар – это ответ Рубио по поводу истинных намерений Кремля. Очень оперативный и максимально прямой.
Точно так же не преследуют никаких военных целей ежедневные (еженощные) удары по жилым домам в Харькове.
Это беспощадный террор города, обеспечивающего устойчивость всего Левого берега. Не сломав Харьков, Путин не может достичь своих политических целей. Харьков с поддержкой всей Украины уже дважды (с 2014 года – трижды) дал отпор российской орде.
Ну, не покорится Харьков российским уродам, это ж очевидно. Москва ничего не может сделать с городом военным путем, отсюда эти зверства – чтобы сломать волю.
Повышение интенсивности ударов России по Днепру – в этой же логике.
Путин – международный преступник и террорист. Люди, которых он посылает на переговоры – это представители террориста, даже если они с гарвардским и стэнфордским дипломом.
С ними можно и нужно вести переговоры об освобождении заложников, предусматривая меры защиты против рецидивов террора.
Говорить с ними о бизнесе бесполезно. Пока у них будет возможность сеять страх, они будут продавать страх – это их главный товар и одновременно маркетинговая стратегия.
Инструментарий борьбы с террористами известен, ничего нового не придумали. Их надо физически лишить возможности сеять страх. В идеале – физически прикончить. Все остальное – либо временные подготовительные меры к устранению террористов, либо иллюзии.
Тем, кто заговорил о необходимости "возвращения России" – в футбол, в оперу, в бизнес, в политический диалог и т.д., – надо помочь трезво оценить последствия.
Вы "возвращаете" террористов, которые убивают детей ракетами и дронами в песочницах, на качелях, в кроватках. Террористов, которые не наказаны. Подкрепляете ролевую модель террористического государства.
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