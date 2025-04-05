Практически ежедневные удары России по Кривому Рогу нельзя рассматривать иначе, чем персональный террор Путина против Зеленского.

Никаких военных целей такие удары не преследуют. Цель одна – сломать лично Зеленского, потому что это его родной город. Я воспринимаю это так.

Убийство детей на площадке – это военное преступление и терроризм со стороны России, это невозможно оценить по-другому.

Сегодняшний удар – это ответ Рубио по поводу истинных намерений Кремля. Очень оперативный и максимально прямой.

Точно так же не преследуют никаких военных целей ежедневные (еженощные) удары по жилым домам в Харькове.

Это беспощадный террор города, обеспечивающего устойчивость всего Левого берега. Не сломав Харьков, Путин не может достичь своих политических целей. Харьков с поддержкой всей Украины уже дважды (с 2014 года – трижды) дал отпор российской орде.

Ну, не покорится Харьков российским уродам, это ж очевидно. Москва ничего не может сделать с городом военным путем, отсюда эти зверства – чтобы сломать волю.

Повышение интенсивности ударов России по Днепру – в этой же логике.

Путин – международный преступник и террорист. Люди, которых он посылает на переговоры – это представители террориста, даже если они с гарвардским и стэнфордским дипломом.

Читайте также Новая война в Европе может быть ближе, чем вы думаете

С ними можно и нужно вести переговоры об освобождении заложников, предусматривая меры защиты против рецидивов террора.

Говорить с ними о бизнесе бесполезно. Пока у них будет возможность сеять страх, они будут продавать страх – это их главный товар и одновременно маркетинговая стратегия.

Инструментарий борьбы с террористами известен, ничего нового не придумали. Их надо физически лишить возможности сеять страх. В идеале – физически прикончить. Все остальное – либо временные подготовительные меры к устранению террористов, либо иллюзии.

Тем, кто заговорил о необходимости "возвращения России" – в футбол, в оперу, в бизнес, в политический диалог и т.д., – надо помочь трезво оценить последствия.

Вы "возвращаете" террористов, которые убивают детей ракетами и дронами в песочницах, на качелях, в кроватках. Террористов, которые не наказаны. Подкрепляете ролевую модель террористического государства.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net