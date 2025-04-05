Практично щоденні удари Росії по Кривому Рогу не можна розглядати інакше, як персональний терор Путіна проти Зеленського.

Такі удари не мають жодної військової мети. Єдина мета – зламати особисто Зеленського, адже це його рідне місто. Я саме так це сприймаю.

Вбивство дітей на майданчику — це воєнний злочин і тероризм з боку Росії, інакше це оцінити неможливо.

Сьогоднішній удар — це відповідь Рубіо щодо справжніх намірів Кремля. Дуже оперативна і максимально пряма.

Точно так само жодної військової мети не мають щоденні (щонічні) удари по житлових будинках у Харкові.

Це безжальний терор міста, що забезпечує стійкість усього Лівого берега. Не зламавши Харків, Путін не може досягти своїх політичних цілей. Харків за підтримки всієї України вже двічі (а з 2014 року – тричі) дав відсіч російській орді.

Ну, не підкориться Харків російським виродкам, це ж очевидно. Москва нічого не може вдіяти з містом військовим шляхом, звідси ці звірства — щоб зламати волю.

Зростання інтенсивності ударів Росії по Дніпру — у цій самій логіці.

Путін — міжнародний злочинець і терорист. Люди, яких він посилає на переговори, — це представники терориста, навіть якщо вони мають дипломи Гарварда чи Стенфорда.

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З ними можна й потрібно вести переговори про звільнення заручників, передбачаючи заходи захисту від повторення терору.

Говорити з ними про бізнес — марно. Поки в них буде можливість сіяти страх, вони продаватимуть страх — це їхній головний товар і водночас маркетингова стратегія.

Інструменти боротьби з терористами всім відомі, нічого нового не вигадали. Їх треба фізично позбавити можливості сіяти страх. У найкращому разі — фізично знищити. Усе інше — або тимчасові підготовчі заходи до усунення терористів, або ілюзії.

Тим, хто заговорив про необхідність "повернення Росії" — у футбол, в оперу, в бізнес, у політичний діалог тощо, — слід допомогти тверезо оцінити наслідки.

Ви "повертаєте" терористів, які вбивають дітей ракетами й дронами в пісочницях, на гойдалках, у ліжечках. Терористів, які не покарані. Ви підкріплюєте ролеву модель терористичної держави.

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