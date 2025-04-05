Вбивство дітей на майданчику – безжальний терор, відповідь США та намагання зламати опір
Практично щоденні удари Росії по Кривому Рогу не можна розглядати інакше, як персональний терор Путіна проти Зеленського.
Такі удари не мають жодної військової мети. Єдина мета – зламати особисто Зеленського, адже це його рідне місто. Я саме так це сприймаю.
Вбивство дітей на майданчику — це воєнний злочин і тероризм з боку Росії, інакше це оцінити неможливо.
Сьогоднішній удар — це відповідь Рубіо щодо справжніх намірів Кремля. Дуже оперативна і максимально пряма.
Точно так само жодної військової мети не мають щоденні (щонічні) удари по житлових будинках у Харкові.
Це безжальний терор міста, що забезпечує стійкість усього Лівого берега. Не зламавши Харків, Путін не може досягти своїх політичних цілей. Харків за підтримки всієї України вже двічі (а з 2014 року – тричі) дав відсіч російській орді.
Ну, не підкориться Харків російським виродкам, це ж очевидно. Москва нічого не може вдіяти з містом військовим шляхом, звідси ці звірства — щоб зламати волю.
Зростання інтенсивності ударів Росії по Дніпру — у цій самій логіці.
Путін — міжнародний злочинець і терорист. Люди, яких він посилає на переговори, — це представники терориста, навіть якщо вони мають дипломи Гарварда чи Стенфорда.
З ними можна й потрібно вести переговори про звільнення заручників, передбачаючи заходи захисту від повторення терору.
Говорити з ними про бізнес — марно. Поки в них буде можливість сіяти страх, вони продаватимуть страх — це їхній головний товар і водночас маркетингова стратегія.
Інструменти боротьби з терористами всім відомі, нічого нового не вигадали. Їх треба фізично позбавити можливості сіяти страх. У найкращому разі — фізично знищити. Усе інше — або тимчасові підготовчі заходи до усунення терористів, або ілюзії.
Тим, хто заговорив про необхідність "повернення Росії" — у футбол, в оперу, в бізнес, у політичний діалог тощо, — слід допомогти тверезо оцінити наслідки.
Ви "повертаєте" терористів, які вбивають дітей ракетами й дронами в пісочницях, на гойдалках, у ліжечках. Терористів, які не покарані. Ви підкріплюєте ролеву модель терористичної держави.
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