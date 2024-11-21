Удар по Днепру – российское шоу для зрителей на Западе
Россияне ударили межконтинентальной ракетой (а теперь оказывается, ракетой средней дальности, что сути не меняет) по Днепру.
Но целились они в голову людей на Западе. Это основная причина удара. Главная цель. Напугать еще больше Маска и Ко ядерной войной.
Чтобы они еще больше вопили о том, что нельзя помогать Украине. Еще больше кричали о том, что Россия могущественная и нельзя ее обижать.
И они находят благодарную аудиторию. Даже фондовые рынки в эти дни реагируют на объявление воздушной тревоги в Киеве, хотя последние два года не обращали на это внимания, или на сообщения о взрывах в Кривом Роге, хотя большинство инвесторов и спекулянтов вообще не в курсе, где этот город.
Так что де-факто ракета действительно была межконтинентальной. Потому что ее цель, ее настоящая цель, находилась на другом континенте.
Кстати, это объясняет, почему Байден не принимал решения о разрешении ударов вглубь России до выборов. Потому что американцы понимали, что Россия будет вести себя именно так и что эту истерику охотно подхватят трамписты.
Но Трамп и так победил. Однако Маск и Ко до сих пор в памперсах и до сих пор фанатеют от Путина. И нам с этим жить. С массой сторонников Путина и чувствительных к российской пропаганде людей, которые теперь в США гораздо ближе к власти, чем были.
И они продолжают истерить. Пугая всех неотвратимостью ядерной войны. И что Путин, который во время ковида так боялся за свою жизнь, что жил в бункере, и морочил голову Макрону своей безумной историей только с расстояния пяти метров, может пожертвовать собственной жизнью, уничтожив мир в ядерной войне.
Для этого последовал удар. Для этого сейчас россияне будут везде распространять видео, которое действительно впечатляет и напоминает кадр из фантастического кино.
Для этого была и пресс-конференция Захаровой. Где якобы случайно якобы позвонили и якобы хотели, чтобы она не комментировала этот удар. Чтобы еще раз подчеркнуть этот факт и привлечь внимание. Еще раз показать "кузькину мать". Еще раз испугать.
Россия устраивает шоу. Но, к сожалению, у этого шоу много благодарных зрителей.
Россия уже смогла убедить западных зрителей в том, что побеждает, не достигнув никаких целей во время постоянного наступления в течение года, израсходовав множество ресурсов и перенапрягши свою экономику. По факту не достигнув ничего. Кроме медиаэффекта.
Но и этого им может оказаться достаточно. Если благодарные зрители будут принимать решения, учитывая непобедимость россиян. Любимая тема фанатов автократов. Любимый сюжет российской пропаганды.
А что мы? Как минимум мы должны понимать, что хочет Россия. И не давать ей этого. Не пускать Путина в свою голову. Не быть Илоном Маском…
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