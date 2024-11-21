Де-факто ракета действительно была межконтинентальной. Потому что цель, ее настоящая цель, находилась на другом континенте

Россияне ударили межконтинентальной ракетой (а теперь оказывается, ракетой средней дальности, что сути не меняет) по Днепру.

Но целились они в голову людей на Западе. Это основная причина удара. Главная цель. Напугать еще больше Маска и Ко ядерной войной.

Чтобы они еще больше вопили о том, что нельзя помогать Украине. Еще больше кричали о том, что Россия могущественная и нельзя ее обижать.

И они находят благодарную аудиторию. Даже фондовые рынки в эти дни реагируют на объявление воздушной тревоги в Киеве, хотя последние два года не обращали на это внимания, или на сообщения о взрывах в Кривом Роге, хотя большинство инвесторов и спекулянтов вообще не в курсе, где этот город.

Так что де-факто ракета действительно была межконтинентальной. Потому что ее цель, ее настоящая цель, находилась на другом континенте.

Кстати, это объясняет, почему Байден не принимал решения о разрешении ударов вглубь России до выборов. Потому что американцы понимали, что Россия будет вести себя именно так и что эту истерику охотно подхватят трамписты.

Но Трамп и так победил. Однако Маск и Ко до сих пор в памперсах и до сих пор фанатеют от Путина. И нам с этим жить. С массой сторонников Путина и чувствительных к российской пропаганде людей, которые теперь в США гораздо ближе к власти, чем были.

И они продолжают истерить. Пугая всех неотвратимостью ядерной войны. И что Путин, который во время ковида так боялся за свою жизнь, что жил в бункере, и морочил голову Макрону своей безумной историей только с расстояния пяти метров, может пожертвовать собственной жизнью, уничтожив мир в ядерной войне.

Для этого последовал удар. Для этого сейчас россияне будут везде распространять видео, которое действительно впечатляет и напоминает кадр из фантастического кино.

Для этого была и пресс-конференция Захаровой. Где якобы случайно якобы позвонили и якобы хотели, чтобы она не комментировала этот удар. Чтобы еще раз подчеркнуть этот факт и привлечь внимание. Еще раз показать "кузькину мать". Еще раз испугать.

Россия устраивает шоу. Но, к сожалению, у этого шоу много благодарных зрителей.

Россия уже смогла убедить западных зрителей в том, что побеждает, не достигнув никаких целей во время постоянного наступления в течение года, израсходовав множество ресурсов и перенапрягши свою экономику. По факту не достигнув ничего. Кроме медиаэффекта.

Но и этого им может оказаться достаточно. Если благодарные зрители будут принимать решения, учитывая непобедимость россиян. Любимая тема фанатов автократов. Любимый сюжет российской пропаганды.

А что мы? Как минимум мы должны понимать, что хочет Россия. И не давать ей этого. Не пускать Путина в свою голову. Не быть Илоном Маском…

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