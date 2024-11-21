Де-факто ракета дійсно була міжконтинентальна. Бо ціль, її справжня ціль, була на іншому континенті

Росіяни вдарили міжконтинентальною ракетою (а тепер виявляється, ракетою середньої дальності, що суті не змінює) по Дніпру.

Але цілили вони в голову людей на Заході. Це основна причина удару. Головна ціль. Налякати ще більше Маска і Ко ядерною війною.

Щоб вони ще більше волали про те, що не можна допомагати Україні. Ще більше кричали про те, що Росія могутня і не можна її ображати.

І вони знаходять вдячну аудиторію. Навіть фондові ринки ці дні реагують на оголошення повітряної тривоги у Києві, хоча останні два роки не звертали на це уваги, чи на повідомлення про вибухи у Кривому Розі, хоча більшість з інвесторів і спекулянтів взагалі не в курсі, де це місто.

Так що де-факто ракета дійсно була міжконтинентальна. Бо ціль, її справжня ціль, була на іншому континенті.

До речі, це пояснює, чому Байден не ухвалював рішення про дозвіл ударів вглиб Росії до виборів. Бо американці розуміли, що Росіія поводитиметься саме так і що цю істеріку залюбки підхоплять трампісти.

Але Трамп і так переміг. Проте Маск і Ко досі у памперсах і досі фанатіють від Путіна. І нам з цим жити. З купою прихильників Путіна і чутливих до російської пропаганди людей, які тепер в США набагато ближче до влади, ніж були.

І вони продовжують істерити. Лякаючи всіх невідворотністю ядерної війни. І що Путін, який під час ковіду так боявся за своє життя, що жив у бункері, і морочив голову Макрону своєю божевільною історією тільки з відстані п'яти метрів, може пожертвувати власним життям, спаливши світ у ядерній війні.

Для цього був удар. Для цього зараз росіяни усюди розповсюджуватимуть відео, яке дійсно вражає і нагадує кадр із фантастичного кіно.

Для цього була і пресконференція Захарової. Де начебто випадково начебто зателефонували й начебто хотіли, щоб вона не коментувала цей удар. Щоб ще раз підкреслити цей факт і привернути увагу. Ще раз показати "кузькіну мать". Ще раз налякати.

Росія влаштовує шоу. Але, на жаль, у цього шоу багато вдячних глядачів.

Росія змогла вже переконати західних глядачів у тому, що перемагає, не досягнувши жодних цілей під час постійного наступу протягом року, витративши безліч ресурсів і перенапруживши свою економіку. За фактом не досягнувши нічого. Окрім медіаефекту.

Але і цього їм може виявитись достатньо. Якщо вдячні глядачі ухвалюватимуть рішення з огляду на непереможність росіян. Улюблена тема фанатів автократів. Улюблений сюжет російської пропаганди.

А що ми? Як мінімум ми маємо розуміти, що хоче Росія. І не давати їй цього. Не пускати Путіна у свою голову. Не бути Ілоном Маском…

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