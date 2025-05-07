Независимо от того, станет Симион президентом Румынии или нет, он опасен как для Украины, так и для румынского меньшинства в Украине

Единственный пророссийский кандидат в президентской кампании в Румынии (после того, как Кэлин Джорджеску был исключен из гонки из-за своих слишком очевидных, слишком открытых связей с Кремлем) – Джордж Симион. И независимо от того, станет он президентом Румынии или нет, он был, есть и будет опасен для Украины и румын в Украине.

Как известно, Симиону и другим высшим руководителям и представителям партии A.U.R. запрещен въезд на территорию Украины. Симион получил этот запрет (ему также запрещен въезд в Республику Молдова) за то, что во времена режима Януковича он встречался с некоторыми агентами ФСБ в Черновцах, а также с агентами ФСБ в Кишиневе.

Целью этих встреч якобы была координация унионистских движений в Молдове и Украине, особенно в Молдове, где большинство жителей страны имеют румынское происхождение (молдоване), но на самом деле реальной целью была дестабилизация как Молдовы, так и Украины в ключевые политические моменты в этих странах.

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Когда началась война, в первые дни вторжения, партия Симиона A.U.R. отправилась в Черновцы и под предлогом гуманитарной помощи румынскому меньшинству в Северной Буковине пыталась вести унионистскую агитацию, создать у румын-украинцев ощущение, что российско-украинская война – это не их война, что их родина – Румыния, а не Украина, что этнические румыны, вступившие в ВСУ, якобы будут умирать на чужой войне.

Были и остаются попытки настроить румын против украинцев, создать и разжечь ложные межэтнические конфликты, которых не существует.

Кроме того, вся помощь, направленная ими в Черновцы, носила дискриминационный характер и была адресована только румынам, которые в основном находились в безопасности и далеко от фронта, а не восточноукраинским беженцам в Западной Украине.

Более того, в националистических кругах и организациях, близких сейчас или в прошлом к Симиону и A.U.R., звучали призывы предоставить Северной Буковине особый автономный статус только ради румынского меньшинства, составляющего менее 20% всего населения (украинцы составляют более 75% населения Черновицкой области и были самыми многочисленными в северной части Буковины даже в 1918 году, когда вся Буковина отошла Румынии).

Эти требования об автономии почти аналогичны требованиям, которые выдвигают националистические круги Венгрии в отношении Закарпатья.

В Украине, помимо Симиона, под запретом находятся и другие личности, такие как знаменитая Диана Шошоаке, бывший член A.U.R., или Клаудиу Тырзиу, бывший идеолог партии, а сегодня депутат Европарламента. Все они на протяжении многих лет, особенно с начала войны России против Украины, интенсивно работали над тем, чтобы дискредитировать Украину внутри страны и за рубежом. Оба персонажа, и Шошоаке (она требовала громче и конкретнее), и Тырзиу (он требовал метафоричнее, изысканнее), призывали к расчленению Украины и аннексии Румынией Северной Буковины и Южной Бессарабии.

Но даже требования автономии не самые радикальные – как я уже говорил, некоторые персонажи, связанные с A.U.R., под лозунгом защиты языковых прав румынского меньшинства в Украине, что является вполне законным, требуют неоправданного расширения статуса румынского языка в Северной Буковине, опять же в ущерб большинству украинского населения, а также в ущерб другим этническим группам Черновицкой области. Вероятно, не за горами то время, когда они потребуют просто румынизировать регион, а всех украинцев, евреев и поляков обучить румынскому языку, лишь бы румынскому меньшинству было комфортно.

Еще один интересный аспект – предложение Румынской православной церкви, вероятно, под влиянием определенных пророссийских кругов в A.U.R. (Симион сейчас весьма уважаем в Румынской православной церкви и приглашен на ряд мероприятий), создать на территории Украины структуру Румынской православной церкви, к которой присоединились бы все церкви и приходы румынского меньшинства, входящие в состав РПЦ МП в Украине.

Это неплохое предложение, тем более что оно призвано вывести румынских верующих из-под влияния Кирилла. Однако оно появилось практически из ниоткуда, ни с того ни с сего. И ни в Румынии, ни в Украине не было серьезного обсуждения или дебатов по его реализации. И опять же, это предложение не учитывает мнение Украины и румынского меньшинства в Украине – действительно ли оно хочет быть частью Румынской православной церкви или оно хочет стать частью автокефальной ПЦУ?

Конечно, все это должно решаться в Киеве, Одессе и Черновцах, а не в Бухаресте и не в офисе Симиона.

В дополнение ко всему этому следует сказать, что агрессивная националистическая риторика, которую продвигаю пророссийский Симион и люди из его окружения, рискует поставить под угрозу честную, искреннюю, добросовестную, гуманитарную, материальную, культурную или образовательную помощь, поступающую из Румынии и Республики Молдова румынским братьям в Украине.

Из Румынии и Молдовы в румынскую общину Украины, как из Северной Буковины, так и из Одесской области, поступает различная помощь в виде учебников, книг, одежды и т.д. Эта помощь, не связанная с политикой и направляемая православными, общественными организациями, является искренней помощью от людей, уважающих Украину, территориальную целостность Украины, и ее не следует путать с псевдопомощью, исходящей от пророссийских националистов.

Однако эта помощь может оказаться под угрозой из-за таких персонажей, как Симион или Шошоаке. Симион, независимо от того, победит он во втором туре президентских выборов проевропейского Никушор Дана, мэра Бухареста, или нет, станет он президентом или нет, был, есть и будет опасен для Украины, для румыно-украинских отношений, для украинцев и румын в Северной Буковине и Южной Бессарабии. Запрет на его въезд в Украину, если он истек, должен быть продлен и сохранен.

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