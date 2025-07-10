Мнение
Угроза переворота в Кишиневе: Кремлю позарез нужна "Молдовская народная республика"
Ксения Кириллова
Журналистка, писательница, эксперт американских аналитических центров
Перевод оригинальной публикации с разрешения The Jamestown Foundation
Россия может активизировать гибридные операции против Молдовы, используя дезинформацию и фейки, чтобы представить западных союзников страны как "зачинщиков конфликта" и одновременно раскачать политическую ситуацию.
Ранее Москва неоднократно пыталась дестабилизировать Молдову, чтобы создать условия для смены режима на пророссийский. Угроза новых гибридных атак со стороны России становится все более реальной, поскольку в Кремле опасаются, что российские военные склады в Приднестровье могут оказаться под контролем ВСУ.
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