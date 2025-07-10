Думка
Загроза перевороту в Кишиневі: Кремлю конче потрібна "Молдовська народна республіка"
Ксенія Кирилова
Журналістка, письменниця, експерт американських аналітичних центрів
Переклад оригінальної публікації з дозволу The Jamestown Foundation
Росія може активізувати гібридні операції проти Молдови, використовуючи дезінформацію та фейки, щоб представити західних союзників країни як "призвідників конфлікту" і одночасно розгойдати політичну ситуацію.
Раніше Москва неодноразово намагалася дестабілізувати Молдову, щоб створити умови для зміни режиму на проросійський. Загроза нових гібридних атак із боку Росії стає дедалі реальнішою, оскільки в Кремлі побоюються, що російські військові склади в Придністров'ї можуть опинитися під контролем ЗСУ.
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