Переклад оригінальної публікації з дозволу The Jamestown Foundation





Росія може активізувати гібридні операції проти Молдови, використовуючи дезінформацію та фейки, щоб представити західних союзників країни як "призвідників конфлікту" і одночасно розгойдати політичну ситуацію.

Раніше Москва неодноразово намагалася дестабілізувати Молдову, щоб створити умови для зміни режиму на проросійський. Загроза нових гібридних атак із боку Росії стає дедалі реальнішою, оскільки в Кремлі побоюються, що російські військові склади в Придністров'ї можуть опинитися під контролем ЗСУ.