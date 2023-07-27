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Угрозы Путина Польше и странам Балтии – хороший знак для Украины

Цей матеріал також доступний українською
Угрозы Путина Польше и странам Балтии – хороший знак для Украины

директор социологической службы "Украинский барометр"
27.07.2023, 20:46

Размещение ядерного оружия и вагнеровцев в Беларуси о многом говорит

Путин, Лукашенко и Пригожин используют друг друга в общих и своих целях. Пока эти цели не противоречат друг другу, но уже явно не совпадают. В конце концов Путину не нужен ни живой Лукашенко, ни живой командир ПВК Вагнер Пригожин. Но смерть кого-либо из них раньше ослабит самого Путина. Свержение Лукашенко Кремлем приведет к потере Беларуси. Уничтожение раньше времени Пригожина приведет к потере "африканских завоеваний" Путина-Пригожина и оставит его лицом к лицу с российской армией, проигравшей войну в Украине и которой он не доверяет и уже боится.

У каждой из этой тройки есть свои мотивы для сотрудничества и способы использования партнера. Но в любом случае все трое – Путин, Пригожин, Лукашенко – прекрасно отдают себе отчет, что в будущем может остаться только один из них.

Сочетание российского тактического ядерного оружия, переброшенного Путиным в Беларусь с присутствием ПВК Пригожина, резко обостряет военно-политическую ситуацию не только на юго-востоке Украины, но и в центральной Европе. Сам факт вывода Пригожина на международный уровень и перемещение его с украинского фронта на беларуское направление свидетельствует о том, что Путин ограничен в своих ресурсах и планах продолжения войны.

Более того, использование нелегитимных, иррегулярных, парамилитарных прокси-сил, имеющих большой опыт войны и подчиняющихся исключительно Путину, делает международный статус Путина крайне двусмысленным. Теперь никто из международных политиков не знает, с кем он имеет дело – с подлым хозяином частной армии или легитимным президентом России. Путин пытается разорвать связь между своей огромной властью и ответственностью за свои поступки. Но то, что может пройти в России, не пройдет на международной арене.

Путину кажется, что расширяя зону военно-политической напряженности, он расширяет свободу маневра своих действий. И чем хуже будет положение российской армии в Украине, тем активнее Путин будет расширять зону своей агрессивной активности на другие регионы мира и сферы жизни (море, космос, продовольствие, выборы в других странах и т.п.).

Путину, как чекисту, пытающемуся во что бы то ни стало удержать свою власть, хочется верить, что таким образом он умело шантажирует США, НАТО и принуждает их к перемирию за счет Украины. Но использование Путиным Лукашенко и Пригожина в этом плане ядерного шантажа Запада лишь усугубляют его положение, а не помогают ему вырваться из войны в Украине.

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