Уходящему вслед: об итогах президентства Порошенко

Петро Порошенко був гарним Президентом України. За сукупністю факторів найкращим з усіх, яких ми мали до цього.
Він був викапаною копією українського суспільства - ногами він йшов в майбутнє, а руками тримався за минуле.
Коли пил осяде, про його президенство згадуватимуть позитивно. Зокрема, в підручниках історії.
А зараз я сподіваюся, що він залишиться в політиці і буде сильним гравцем, створюючи баланси у новій системі влади.
Володимир Зеленський теж є копією нового українського суспільства - розбещеного емоціями, втомленого, амбітного, але з занадто слабкими інституціями, щоб реалізувати свої амбіції, і такого, що прагне усього й одразу.
Новий Президент України має всі можливості примножити те гарне, що було зроблено, і уникнути помилок, які були зроблені. Головне, щоб він міг відірватися від минулого. З того, що я чув про Володимира Зеленського від людей, які його знають, він дійсно хоче зробити Україну успішною. Як громадянин, я щиро бажаю йому в цьому успіху. А далі життя покаже, тому що реальність набагато складніша бажань.
Сьогодні почалася нова епоха України. Це відбулося у світі, в якому багато що зміниться протягом цього ж року. Ризики для нас виростуть. Але з’являться і нові можливості.
У будь-якому разі країна рухається вперед. Питання лише в ціні цього руху.
(Джерело - блог автора)