Уходящему вслед: об итогах президентства Порошенко

Петро Порошенко був гарним Президентом України. За сукупністю факторів найкращим з усіх, яких ми мали до цього.

Він був викапаною копією українського суспільства - ногами він йшов в майбутнє, а руками тримався за минуле.

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Коли пил осяде, про його президенство згадуватимуть позитивно. Зокрема, в підручниках історії.

А зараз я сподіваюся, що він залишиться в політиці і буде сильним гравцем, створюючи баланси у новій системі влади.

Володимир Зеленський теж є копією нового українського суспільства - розбещеного емоціями, втомленого, амбітного, але з занадто слабкими інституціями, щоб реалізувати свої амбіції, і такого, що прагне усього й одразу.

Новий Президент України має всі можливості примножити те гарне, що було зроблено, і уникнути помилок, які були зроблені. Головне, щоб він міг відірватися від минулого. З того, що я чув про Володимира Зеленського від людей, які його знають, він дійсно хоче зробити Україну успішною. Як громадянин, я щиро бажаю йому в цьому успіху. А далі життя покаже, тому що реальність набагато складніша бажань.

Сьогодні почалася нова епоха України. Це відбулося у світі, в якому багато що зміниться протягом цього ж року. Ризики для нас виростуть. Але з’являться і нові можливості.

У будь-якому разі країна рухається вперед. Питання лише в ціні цього руху.

(Джерело - блог автора)