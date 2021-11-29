Уже давно не кризис. Мир поглощает война за демократию. И поле битвы в ней – Украина

В мире нет кризиса демократии. Это давно война. И в этой глобальной войне за демократию Украина – главное поле битвы.

Это главная тема моей открытой лекции в Стэнфорде. Для меня было честью выступать перед слушателями и зрителями со всего мира, студентами из Украины, профессорами и преподавателями.

Откуда еще несколько недель назад, выбирая эту тему, я мог знать, что этот нарратив будет снова актуален, спрашивали меня мои коллеги в Стэнфорде. Ответ прост. Последние почти восьми лет для Украины война – это всегда горячая тема. Каждый день она уносит жизнь и убивает пулями, газом, пропагандой. Вот только эта война давно перестала быть проблемой только Украины.

Объектом российской агрессии в первую очередь является выбор Украины в пользу демократии. И в войне против демократии Украина – главное поле битвы. Я искренне считаю, что проигрыш Украины означал бы проигрыш всего демократического мира.

И пока Запад говорит о свободе слова, праве выбора, важности достойной жизни для каждого, Россия атакует мир антиваксовской пропагандой, вмешивается в выборы в США, Франции и других странах, бросает волну мигрантов на границы с ЕС, берет в энергетические заложники целые страны.

На каждой встрече здесь я подчеркиваю, что десятки миллионов людей в мире ждут, когда Запад проснется и поймет – война за демократию уже продолжается. Поэтому я работаю над тем, чтобы добиться реального понимания, что война – это не кризис и сейчас необходимы настоящие шаги и смелые решения, а именно:

- пересмотреть санкционную политику в пользу каскадных санкций (время должно работать против агрессора);

- разработать по образцу плана Маршалла комплексный план укрепления экономики и демократии и других уязвимых демократий;

- пересмотреть логику работы инструментов безопасности ООН и сделать невозможным блокирование решений в условиях конфликта интересов;

- дать Украине и другим странам политический сигнал, что мы также являемся частью "Коллективного Запада". Для Украины таким сигналом является четкий план действий по вступлению в НАТО.

Позитивные отзывы, которые я до сих пор получаю после лекции, свидетельствуют о том, что мы должны воспроизводить свою позицию и свои интересы еще громче и жестче. Нас готовы слышать и поддерживать.

Поэтому все будет хорошо, не переключайтесь.

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