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Украина. 200 часов войны России против Украины

Цей матеріал також доступний українською
Украина. 200 часов войны России против Украины

исполнительный директор Института мировой политики
04.03.2022, 19:53

Чем запомнились эти 200 часов войны России против Украины

Главное – все, что происходит с 24 февраля в Украине, – не "специальная военная операция", а полноценная война России против Украины. Война с использованием авиации, ракет и артиллерии. Война с военными преступлениями.

Россия начала агрессивные действия против Украины 8 лет назад, захватив Крым и раздув пламя войны на Донбассе. В феврале 2022 года Владимир Путин продемонстрировал всем свои планы: он хочет расчленить Украину. Разговоры о денацификации – откровенный бред: в Украине нацисты в годы Второй мировой войны уничтожили миллионы украинцев.

Кремль готовился к этой агрессии, однако США, НАТО, ЕС не поверили измышлениям российской пропаганды о намерениях Украины захватить так называемые народные республики Донбасса. Однако Россия до сих пор делает ставку на ложь.

Чем запомнились эти 200 часов войны?

- Мужеством и самоотверженностью украинских защитников, сорвавших замыслы российских агрессоров, не позволили им осуществить блицкриг.

- Консолидацией украинского общества вокруг идеи защиты своего государства.

- Более 20-ти украинских детей погибли, более 60-ти получили ранения.

- Более миллиона граждан Украины стали беженцами, сотни тысяч уехали в Европейский Союз.

- Харьков – самый русскоязычный город Украины – подвергнут варварским артиллерийско-ракетным обстрелам российскими войсками.

- Более 40 мирных жителей погибли 3 марта в Чернигове в результате российского удара.

– Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в зоне отчуждения и крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, предварительно ее обстреляв.

– Погибли более 9000 российских военных, сотни попали в плен, украинские защитники уничтожили десятки летательных аппаратов и сотни единиц бронированной техники и автомобилей российской армии.

– Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз, которую одобрительно оценили в Европейском парламенте.

- Тысячи иностранных добровольцев едут в Украину, чтобы приступить к бою с российскими агрессорами.

- Россия втянула Беларусь в агрессию против Украины, с ее территории заходят российские войска и запускаются крылатые ракеты.

– Санкции Запада против России стали беспрецедентными, страна-агрессор постепенно превращается в крупнейшую в мире серую зону, где не работают западные корпорации.

– Российские олигархи стремительно теряют свои капиталы.

– Президент России Владимир Путин шантажирует мир ядерным оружием.

- Два раунда переговоров между представителями России и Украины завершились безрезультатно.

NB: Хотя никто не скажет, когда завершится эта война, очевидно, что она существенно изменит Европу и мир.

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