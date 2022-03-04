Украина. 200 часов войны России против Украины

Главное – все, что происходит с 24 февраля в Украине, – не "специальная военная операция", а полноценная война России против Украины. Война с использованием авиации, ракет и артиллерии. Война с военными преступлениями.
Россия начала агрессивные действия против Украины 8 лет назад, захватив Крым и раздув пламя войны на Донбассе. В феврале 2022 года Владимир Путин продемонстрировал всем свои планы: он хочет расчленить Украину. Разговоры о денацификации – откровенный бред: в Украине нацисты в годы Второй мировой войны уничтожили миллионы украинцев.
Кремль готовился к этой агрессии, однако США, НАТО, ЕС не поверили измышлениям российской пропаганды о намерениях Украины захватить так называемые народные республики Донбасса. Однако Россия до сих пор делает ставку на ложь.
Чем запомнились эти 200 часов войны?
- Мужеством и самоотверженностью украинских защитников, сорвавших замыслы российских агрессоров, не позволили им осуществить блицкриг.
- Консолидацией украинского общества вокруг идеи защиты своего государства.
- Более 20-ти украинских детей погибли, более 60-ти получили ранения.
- Более миллиона граждан Украины стали беженцами, сотни тысяч уехали в Европейский Союз.
- Харьков – самый русскоязычный город Украины – подвергнут варварским артиллерийско-ракетным обстрелам российскими войсками.
- Более 40 мирных жителей погибли 3 марта в Чернигове в результате российского удара.
– Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в зоне отчуждения и крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, предварительно ее обстреляв.
– Погибли более 9000 российских военных, сотни попали в плен, украинские защитники уничтожили десятки летательных аппаратов и сотни единиц бронированной техники и автомобилей российской армии.
– Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз, которую одобрительно оценили в Европейском парламенте.
- Тысячи иностранных добровольцев едут в Украину, чтобы приступить к бою с российскими агрессорами.
- Россия втянула Беларусь в агрессию против Украины, с ее территории заходят российские войска и запускаются крылатые ракеты.
– Санкции Запада против России стали беспрецедентными, страна-агрессор постепенно превращается в крупнейшую в мире серую зону, где не работают западные корпорации.
– Российские олигархи стремительно теряют свои капиталы.
– Президент России Владимир Путин шантажирует мир ядерным оружием.
- Два раунда переговоров между представителями России и Украины завершились безрезультатно.
NB: Хотя никто не скажет, когда завершится эта война, очевидно, что она существенно изменит Европу и мир.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Комментарии