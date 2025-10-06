Сейчас отличный момент для Запада усилить санкции против России – в то время, когда её экономика начинает трещать

Кажется, рынок вошёл в состояние, когда он считает, что война в Украине сведена к изнурительной, без существенного глобального влияния. И действительно, кроме месяцев перед и сразу после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, когда мировые цены на энергоресурсы и некоторые активы, связанные напрямую с Украиной и Россией, получили резкий удар, с тех пор глобальные рынки привыкли к войне в Украине.

Складывается впечатление, что главные союзники сторон конфликта – Китай для России и США с Европой для Украины – установили определённые "красные линии" для любых действий, способных вызвать глобальные рыночные потрясения.

Например, летом 2022 года Китай, вероятно, жёстко предупредил Россию, чтобы та не рисковала применением тактического ядерного оружия на поле боя. В то же время хорошо известно, что США и Германия определили чёткие ограничения для использования Украиной дальнобойных систем вооружения против России – ничего такого, что могло бы повредить российскому экспорту энергоресурсов и, соответственно, повлиять на мировые цены на нефть и сырьё.

Казалось, что такой статус-кво сохранится, но, на мой взгляд, всё начинает изменяться.

