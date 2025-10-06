Зараз чудовий момент для Заходу посилити санкції проти Росії – у той час, коли її економіка починає тріщати

Здається, ринок увійшов у стан, коли він вважає, що війна в Україні зведена до виснажливої, без суттєвого глобального впливу. І справді, окрім місяців перед і відразу після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, коли світові ціни на енергоносії та деякі активи, пов’язані безпосередньо з Україною й Росією, зазнали різкого удару, відтоді глобальні ринки призвичаїлися до війни в Україні.

Складається враження, що головні союзники сторін конфлікту – Китай для Росії та США і Європа для України – встановили певні "червоні лінії" для будь-яких дій, здатних спричинити глобальні ринкові потрясіння.

Наприклад, улітку 2022 року Китай, імовірно, жорстко попередив Росію, щоб та не ризикувала застосуванням тактичної ядерної зброї на полі бою. Водночас добре відомо, що США й Німеччина визначили чіткі обмеження для використання Україною далекобійних систем озброєння проти Росії – нічого такого, що могло б зашкодити російському експорту енергоносіїв і, відповідно, вплинути на світові ціни на нафту і сировину.

Здавалося, що такий статус-кво збережеться, але, на мою думку, все починає змінюватися.

