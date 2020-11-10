Украина должна сама решать свои проблемы. Независимо от того, кто стал президентом США

Четыре года назад, пока украинцы с невиданным ажиотажем следили за результатами выборов в США, тогда еще президент Барак Обама написал правильный месседж: "Помните, независимо от того, что происходит, солнце будет вставать утром, и Америка все равно будет величайшей страной на Земле". Он понимал, что ничего кардинально не изменится.

Да, Украине надо выстраивать отношения с руководством США, проводить реформы, восстанавливать экономику, отбиваться от агрессии России. При любом результате выборов в США, ЕС или в иной стране. Наши проблемы кроме нас самих никто решать не будет. На этом и надо бы сфокусироваться власти и гражданам.

От того, кто выиграл выборы в США, не зависит многое из того, что нас беспокоит. Не они влияют на расследования преступлений на Майдане или на незаконную застройку наших городов, не они назначают люстрированных чиновников, и не они должны бороться с коррупцией в Украине, не они не проводят налоговую реформу, и не они должны упрощать ведение бизнеса в стране. И уж точно не они обслуживают украинских олигархов. Не они. Нет!

За все эти вопросы должна отвечать наша власть и конечно же профильные органы. Внимание перенаправьте за действиями власти и на внутренний контроль.

Вне зависимости от того, какая фамилия у президента США в этот раз, в следующий раз или через 20 лет мы должны сами заниматься Украиной и ее проблематикой. Мы должны заниматься возрождением и обустройством Украины. Каждый на своем месте, не кивая на других. Вот когда так будет, тогда и наступят светлые времена для нашего государства.

А пока хочу сказать словами одного блогера: "Чтоб вы на выборы [в Украине] так ходили, как сейчас следили за выборами в США".

Так, что все будет... А хорошо или плохо, покажет время и наши усилия. Вернитесь к нашей повестке. Особенно, если планируете жить в Украине, а не в другой стране.

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