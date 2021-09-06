Украина и Эстония. Эстонским президентом стал интеллектуал Алар Карис. О чем это говорит

Жесткие и откровенные высказывания одного из гостей саммита "Крымская платформа" – президента Эстонии Керсти Кальюлайд о европейских и евроатлантических перспективах Украины и реальные возможности инвестирования в украинскую экономику вызвали оживленную дискуссию среди политиков и журналистов. Президенту Эстонии отвечали даже высокопоставленные украинские чиновники – вицепремьер Ольга Стефанишина и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. И действительно, политики – особенно главы государств – обычно не выражают свое мнение с такой откровенностью. Не случайно существуют так называемые дипломатические выражения, которыми принято заменять правду, не очень приятную для хозяев.

Между тем, Керсти Кальюлайд, давний друг Украины – она была первой иностранной главой государства, посетившей линию разграничения на Донбассе, – могла позволить себе роскошь откровенности именно потому, что знала: уже через несколько дней в парламенте Эстонии будет избран ее преемник.

Эстонские политические партии решили не выдвигать Кальюлайд на второй срок. И это при том, что действующая президент очень популярна, и, если бы в Эстонии проводились общенародные президентские выборы, у Кальюлайд были бы все шансы оказаться среди фаворитов. Но у парламентской республики свои законы – здесь нужно быть в хороших отношениях с депутатами от разных политических партий, иначе тебя просто не изберут. А если не удается договориться парламентариям, тогда созывают собрание выборщиков: к депутатам присоединяются представители местного самоуправления. Именно так президентом Эстонии выбрали не только Кальюлайд, но и ее предшественников на посту главы государства.

Но сейчас все завершилось очень быстро, за два дня. О кандидатуре президента договорились ведущие политические партии правящей коалиции и с ними согласились и оппозиционеры. В результате у директора Эстонского национального музея Алара Кариса не было конкурентов и его избрали главой государства подавляющим большинством голосов.

Конечно, можно удивиться – разве так можно, чтобы в наши дни президентом выбирали интеллектуала, бывшего ректора университета и директора музея, а не миллиардера или телевизионного комика? Как видим, эра интеллектуалов в политике еще не завершилась, хотя и сам Карис еще недавно не был в этом уверен. В январе 2021-го он утверждал, что в президенты не собирается: "У меня очень высокие критерии к президенту, и я понимаю, что не подхожу. Я настолько приземленный, что понимаю – это скорее создаст проблемы для меня и государства. Это не очень сложная работа, но она требует чего-то, чего у меня нет".

Но эстонские политики убедили Кариса. Да, у президента Эстонии в основном представительские функции, но он представляет нацию и очень важно, чтобы на этой должности находился человек, к которому общество относится с уважением. Тем более, что первым президентом послевоенной Эстонии тоже стал интеллектуал, имя которого носит сегодня аэропорт в Таллинне – писатель и дипломат Леннарт Мери, неординарный яркий человек, который поставил высокую планку стандартов в эстонской политике. И, конечно, депутаты эстонского парламента хотели бы, чтобы их избиратели вспомнили об этих параллелях, когда узнали об избрании нового президента страны.

Интересно, что одной из первых, кто поздравил нового президента и парламент с удачным выбором, была Керсти Кальюлайд. А когда новый президент Алар Карис прибыл в резиденцию главы государства, фотографы запечатлели объятия действующего и избранного президентов.

И к этому уровню политической культуры и доброжелательности стоит присмотреться. Собственно, об этом тоже говорила президент Эстонии: дело не в цифровизации, а в политической культуре – потому виртуальное зеркало просто отобразит тот уровень, на котором вы сейчас находитесь.

Специально для Радио Свобода

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.