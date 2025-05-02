Этот текст был опубликован проектом NE Global 26 октября 2023 года и тогда остался почти незамеченным в Украине. С тех пор его актуальность нисколько не снизилась, поэтому мы, с согласия автора, предлагаем вам его перевод.







Сейчас подходящий момент, чтобы прояснить главную моральную сущность того, что происходит в Израиле и в Украине.

Выжив после двух величайших геноцидов прошлого века — Холокоста и Голодомора, — эти нации снова оказались в центре внимания мира и показывают пример того, что значит отвечать на прямой вызов их существованию — иными словами, давать отпор злу геноцида.

Сегодня нужно четкое определение "теологии зла", потому что современный мир ищет ответ на вопрос "что делать?" и крайне важно сформировать философский базис для необходимости активных действий.

Несмотря на преобладание секулярного и материалистического мировоззрения, мир, слава Богу, хоть и неохотно, пытается осмыслить, что такое "зло" – в том числе в его абсолютном выражении.

Термин "зло" почти исчез из лексикона современной политики.

Западные общества потеряли теологию зла — и это досадно, потому что вызов, брошенный самому пониманию человеческого существования и его порядка, показывает, что мы никуда не ушли от границы между добром и злом.

Зло — это умышленное уничтожение и унижение человеческих существ.

Его цель — убийство, запугивание, внушение страха перед массовыми расправами и такими проявлениями интимного варварства, как пытки и изнасилования.

Сегодняшние носители зла – Россия и ХАМАС – воплощают политическую идеологию, для которой не существует достоинство и духовная ценность человеческой жизни.

Потому что ХАМАС и Россия — это, в сущности, "общества смерти", культуры, которым не присуще стремление к утверждению жизни.

Это общества и исторические практики "силы террора", в их гражданском и политическом устройстве нет традиции уважения и защиты человеческой жизни.

Россия и ХАМАС являются носителями авторитарного циничного нигилизма, распространителями политической идеологии, которая вдохновляется менталитетом "культа смерти", чьи политические стремления, как исторически, так и в настоящем, направлены на установление и увековечивание "разрухи" в других обществах и в быту через убийства мирных людей и отрицание общепризнанного понимания прав человека.

Это основное значение нарратива, который сейчас развивается: общества, основанные на праве и достоинстве, или, проще говоря, демократические общества, испытывают прямое давление со стороны циничных авторитарных сил, которые используют "тактики террора".

Запад вполне понимает, что что-то идет не так, но до сих пор не осознал моральную суть этой борьбы.

Они не смогли разработать словарь и философскую рамку для описания ситуации. Им не хватает решимости даже мысленно встать лицом к лицу с ужасом этого зла, и именно поэтому они не начинают действовать. Как писал историк Йельского университета Тимоти Снайдер, Запад не называет действия России в Украине "геноцидом", потому что это оставляет оправдание для бездействия. У украинцев и евреев такой роскоши нет: если они будут тянуть, не начнут сопротивляться, они перестанут существовать.

Страх Запада перед решительными военными действиями – это отрицание самой природы зла и того, что этому злу можно противостоять только силой.

Хотя западные общества осведомлены о нацистских преступлениях благодаря трудам Эли Визеля, Бернара-Анри Леви и Имре Кертеса, они до сих пор не закалили свою решимость к борьбе с современным злом, потому что им не хватает политического мужества и моральной уверенности, чтобы даже признать существование этого зла.

Но невозможно возражать, что террор — это политическое выражение авторитарной власти через насилие, и что его конечная цель — смерть.

Окровавленные дети, изнасилованные женщины, старики, застреленные в грудь, обезглавленные пленные – для Запада это слишком ужасно, чтобы это видеть. Однако для евреев и украинцев это повседневная обыденность.

Использование террора — зло. Терроризм — идеология смерти. ХАМАС — это культ смерти, не просто убивающий, но и оскверняющий тела. Таков уровень их презрения к еврейскому достоинству.

Террор невозможно признать нормой. Это зло. Это гнилой плод дефицита нравственности. Он "против жизни", сама его сущность отрицает индивидуальное самовыражение. Это "антижизнь". Для "силы террора" понимание того, что является "добром", определяется количеством людей, которых намеренно убивают. Это не похоже на стремление быть "добром" или попытку его творить.

Это — антимир.

Общества, основанные на страхе, или "общества страха", как утверждал великий советский диссидент Натан Щаранский в книге "Аргументы в пользу демократии", отрицают свободу индивидуальной реализации, свободу воплощать свои экономические амбиции или свободу уникального культурного самовыражения. Это авторитарные ответвления тоталитарной идеологии, которая выражает себя через разрушение.

Такие сообщества возглавляют те, кто ненасытно использует злонамеренную силу и ее проявления. Они не соблюдают законы, их не заботят базовые прав человека.

Они используют террор как политическое выражение своей идеологии, потому что не верят в переговоры. Они верят в превосходство силы оружия, насилия и смертей.

Как украинцам, так и евреям определение "зла" в терминах филологии мало что дает. Они воспринимают зло как прямую и реальную угрозу своему существованию. Им не нужно его определять. Они видят его, они живут среди него, они чувствуют его удушающую силу, оно их терроризирует. Они знают, что это зло, потому что оно уже обрушилось на них.

У них нет другого выбора, кроме как сопротивляться этому злу и добиваться изоляции его сторонников.

В такие времена слова неэффективны, переговоры практически бесполезны, призывы к "прекращению огня" неадекватны, а к прекращению боевых действий – наивны, поскольку лишь продолжают человеческую трагедию.

Запад все еще не способен осознать весь ужас зла. Но ему придется этому научиться.

Евреи и украинцы не озабочиваются литературным определением зла, они просто видят его и вынуждены ему сопротивляться.

Само их существование зависит от этого.

Потому что в "обществах страха" дети и женщины, молодежь и мужчины воспринимаются как расходный материал. Мясо. Резня молодежи на музыкальном фестивале, преступления в кибуцах, умышленные убийства, внесудебные казни, пытки в Буче, намеренное разрушение Мариуполя и умышленные ежедневные бомбардировки гражданской инфраструктуры – все это один и тот же подход для порождения страха и террора.

Истинная цель варваров — не только бросить вызов, но и одновременно породить сомнения в настоящей природе их злодеяний, поскольку, как ранее нацисты и советские коммунисты, эти циничные авторитарные лидеры хотят избежать ответственности за совершенные ими преступления. Но сегодня, благодаря распространенности современных технологий, доказательства злодеяний невозможно отрицать. Но разрушителям демократического и мирного порядка, похоже, это не мешает наслаждаться человеческими трагедиями. Они не озабочены моральными последствиями своего террора, у них есть собственная "мораль", которую выстраивает их циничная нигилистическая пропаганда.

Зло должно быть осуждено прямо сейчас. Преступников необходимо привлечь к ответственности за их преступления. Однако даже привлечение к юридической ответственности может пока подождать. Правосудию присуще терпение. Однако злу, выявленному прямо сейчас, сопротивляться нужно немедленно. А это значит, что те, кто находится на стороне добра, должны выйти против современного зла и дать ему отпор, в том числе вооруженный.

В конце концов, преступления будут рассмотрены в судах, но к тому времени обществам, которые стремятся к миру и нормальности, придется преодолеть нежелание и неуверенность в противостоянии преступной силе зла. Именно потому, что зло понимает только силу, оно и сеет хаос среди колеблющихся.

Бездействие свидетельствует об отсутствии моральной ясности, но также является признаком нехватки политического мужества перед лицом экзистенциальной угрозы.

И именно поэтому Израиль и Украина сегодня сопротивляются. Не путем переговоров или дипломатии, потому что они поняли, что авторитарные режимы, будь то ХАМАС, Россия или Иран, их враги, не уважают ни их человечность, ни их право на существование.

Евреи всегда это знали, но и украинцы тоже это понимают. Не может быть никаких дискуссий или компромиссов с преступниками, потому что нельзя разговаривать с соседом, который стремится тебя уничтожить. Евреям, независимо от их политических пристрастий, пришлось признать это. Украинцы также теперь знают, что есть те, кто стремится уничтожить их самих, их уникальность, их культуру и сам образ жизни. Россия осуществляет в Украине именно такой геноцид.

Современное поколение, сегодняшний гражданский мир, только начинает заново усваивать этот исторический урок. Именно поэтому люди добра поддерживают Израиль и Украину. В отличие от поколения времен Холокоста они, по крайней мере, усвоили, что власть, которая не подчиняется международному праву, не следует нормальному и моральному поведению и стремится уничтожить достоинство гражданского человека, ведет к смерти.

Мы обязаны противостоять злу, встав бок о бок с Украиной и Израилем. И независимо от того, нравится нам это или нет, со злом не может быть никакого компромисса.

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