Украина и мир в 2023 году

2022 год можно считать одним из самых сложных в истории нашего государства. Мы испытали первый шок с начала полномасштабной агрессии РФ, потеряли часть территорий, пришли в себя, вернули часть территорий, адаптировались к нуждам войны и вошли в период войны на истощение. Правда, еще рано говорить о конце войны, впереди – не меньшие вызовы, ведь победить в войне – это только одна задача, которая стоит перед нами. Другая задача – победить в борьбе за послевоенный мир.

Обе задачи базируются не только на целях и военной кампании на нашей территории и не только на процессах, которые будут происходить внутри России, но и на тенденциях в международной политике, как на региональном уровне, так и на глобальном. Война России против Украины научила нас, что мировые тенденции, даже наименее очевидные и связанные с Украиной, могут влиять на нашу ситуацию, а значит, состояние внешней среды для нас не менее важно, чем то, что происходит на нашей территории или в нашей стране или нашего врага.

Если бы нужно было выбрать 3 ключевые тенденции 2022 года в международной политике, которые при этом влияют на Украину, я бы вспомнил:

1. Обострение стратегического соперничества США и Китая. Можно окончательно констатировать, что китайско-американское соперничество, начинавшееся в середине 2000-х с взаимных торговых конфликтов и споров о правах интеллектуальной собственности, вышло на уровень широкомасштабного, комплексного противостояния, охватывающего ныне высокотехнологичный сектор, ВПК, безопасность, космические исследования, ракетостроение, сферу искусственного интеллекта и политико-идеологические вопросы мирового устройства. Иными словами, соперничество США и КНР уже перешло на уровень глобального и всеобъемлющего, и стало больше похожим на условный период холодной войны.

2. Автономизация региональных стран. Подразумевается усиление региональных стран на фоне ослабления и/или размывания влияния традиционных глобальных игроков (США, России, Франции, Британии, Германии). Как в свое время вторжение США в Ирак в 2003 году и его катастрофические последствия, так и вторжение РФ в Украину в 2022 году привело к ослаблению влияния и позиций РФ на мировой арене, втягиванию Москвы в затяжное вооруженное противостояние, из которого они уже не могут выйти, не потеряв лицо.

В свою очередь, зацикленность РФ на Украине дала больше свободы маневра на мировой арене странам, которые раньше ее зависели и/или боялись реакции Кремля, в частности центральноазиатским республикам и другим государствам постсоветского пространства. Они стали вести себя свободнее, решительнее и автономнее на своем региональном уровне, ускоряя переход к многовекторной внешней политике, не ориентированной только на Москву.

Подобным образом война показала странам других регионов, что пришло время играть более активную, самостоятельно-автономную роль в региональных и мировых процессах, пока США и Россия заняты противостоянием в Украине. Это касается как стран Ближнего Востока, принявшихся за формирование собственного, постамериканского регионального порядка, так и стран Юго-Восточной Азии (Японии, Южной Кореи, Австралии, Индонезии, Индии), начавших усиление собственных позиций в регионе в противовес РФ и Китаю, но также с целью автономизации внутри условного "западного альянса".

3. Окончательная смерть старого "западного" мирового порядка. Вторжение РФ в Украину нанесло смертельный удар по европейской архитектуре безопасности, созданной в 1970-1990-х годах, а также по послевоенной международно-правовой системе, основанной на Ялтинско-Потсдамском консенсусе после Второй Мировой войны.

Безусловная инициатива США на мировой арене, которой характеризовалась эпоха после 1991 года, окончательно утрачена. Система безопасности, которую старая Европа пыталась построить на базе идеи привлечения РФ как стратегического партнера, также потерпела крах. Старые правила и нормы, которые все чаще нарушались в последние 30 лет, перестали действовать, а система ООН, которая была в основе послевоенного консенсуса, требует глубокого реформирования и не актуальна, учитывая современные вызовы, с которыми она не может справиться эффективно.

Эти три тенденции дают нам довольно хорошее понимание того, что произойдет с миром, начиная с 2023 года.

Китайско-американское соперничество, как двух крупнейших экономик мира, станет центральным сюжетом в развитии международных отношений, будет влиять на стабильность рынков и систем безопасности, определять конфликтогенность регионов, заставлять немало государств корректировать свой внешнеполитический курс, вносить раскол в мировую систему, как на политико-идеологическом уровне (борьба условных "демократий" против условных "автократий", например), так и на макроэкономическом уровне (отток американского производства из Китая, попытки КНР сформировать альтернативные западным финансовые системы и т.п.).

Соответственно, это противостояние будет влиять и на Украину, и на Россию. Если КНР и США будут двигаться в логике эскалации и дестабилизации, Пекин может увеличивать оказание разной помощи России, как способ нанести опосредованный удар по позициям США в Европе, и наоборот: США будут усиливать свое присутствие в Индийском океане и мобилизовать азиатских союзников на борьбу с Китаем, что может провоцировать разные кризисы и конфликты в регионе.

Если китайцы и американцы смогут найти баланс между соперничеством и партнерством, как об этом формально заявили оба лидера государств, тогда есть шанс их договоренностей о совместном сдерживании России как потенциальной угрозы мировому миру и порядку.

Расширение свободы и автономности стран регионов приведет к формированию "динамической многополярности" на региональном уровне. С одной стороны, это будет способствовать созданию новых ситуативных/прагматических альянсов, расширению внешнеполитических возможностей, региональной интеграции, сближению разных стран и оживлению торговли и бизнеса.

С другой стороны, это обострит соперничество региональных государств, которые захотят играть более активную роль в мировых процессах, а следовательно, занимать более выгодные позиции, например, расширять собственную "зону интересов" вокруг себя, вмешиваться во внутренние дела стран ради собственной выгоды, конкурировать с потенциальными соперниками. и врагами, милитаризироваться и мобилизовать поклонников через решительную, националистическую риторику.

На практике это будет означать слом старых региональных порядков, которые создавались при прямом участии стран Запада и СССР/РФ еще в прошлом веке или в 1990-2000-х, и формирование новых, более актуальных реальному балансу сил, региональных порядков: "постамериканского" на Ближнем Востоке, постевропейского – в Африке и построссийского – в Центральной Азии, на Южном Кавказе и в Центрально-Восточной Европе.

Поскольку старые правила больше бездействуют, многим странам придется рассчитывать на собственные силы, а не на силу права, которое, к сожалению, не всегда будет работать в интересах более слабых. Безусловно, то, что Россия совершила акт агрессии, не означает, что все страны должны теперь делать то же самое, наплевав на все действующие правила и нормы, даже если их не все соблюдают. В конце концов именно такая извращенная логика и привела Россию к интеллектуальной деградации и концептуальной растерянности, следствием чего стала слепая вера в войну и силу оружия как таковые.

Впрочем, надо понимать, что реформирование мировой системы, – это долгий и тяжелый, изнурительный и рискованный процесс, который не все политические системы переживут. Однако такой процесс потребует от власти элит реагировать на него: адаптироваться под новые вызовы и потребности, корректировать собственную внутреннюю и внешнюю политику, переосмыслить приоритеты и амбиции, трансформировать собственную экономику и технологическую базу, заняться поиском новых партнерств/союзов/коалиций и т.д.

Украина здесь – не исключение. Старые правила не действуют не только на глобальном уровне, но и на национальном, ведь правила игры внутри формировались, в том числе при прямом влиянии внешней конъюнктуры, даже если об этом забыли или не знают.

Следовательно, у Украины в 2023 году есть два главных вызова

Первый – Россия. Нам важно не только победить на поле боя, но и победить концептуально и интеллектуально, предложив наше видение дальнейших отношений с миром, роли России в будущем, послевоенного развития нашей экономики и государства, преодоления последствий войны.

Россия будет угрозой для нас длительное время, а потому важно уже сегодня сформировать стратегию на российском направлении, в центре которой станет стратегическое сдерживание РФ на десятки лет вперед, с четким пониманием применения санкционных механизмов, регулярным исследованием процессов внутри России, развитием системных связей с разными не-западными странами, которые Россия может использовать для своих целей.

Второй – послевоенное развитие. Активная фаза боевых действий – это лишь одна часть любого вооруженного конфликта. Вторая часть – победить в борьбе за мир. А эта битва едва ли не самая сложная в этом процессе, ведь требует не только победной риторики, поставки оружия или понимания ситуации на фронте, но и развития надежного тыла, перезапуска экономики, преодоления гуманитарных последствий войны, перезагрузки политической системы, развития видения своего будущего, которое выходит за рамки России и фронта и касается именно построения сильного государства с четким пониманием собственных амбиций, целей и места в мире.

Следует четко осознать, что победа над Россией не решает все стратегические задачи, стоящие перед Украиной.

Не стоит привязывать решение наших проблем только к России. Ликвидация российской военной угрозы не гарантирует, что мы автоматически справимся с вызовами, связанными с пониманием нашего функционала в мире, развитием правового государства, развитием сильных институтов и защитой интересов граждан. Как продемонстрировали предыдущие годы, конфликт с Россией на Донбассе не стал причиной того, что мы не смогли сформировать концепцию внешней политики и донести до наших партнеров наши интересы, амбиции, пожелания, что обусловило, к сожалению, тот факт, что в начале войны в феврале 2022 года мы оказались с агрессором лицом к лицу. Поэтому не стоит повторять эту ошибку и надеяться, что только военная победа на фронте – это гарантия светлого и процветающего будущего.

Экономическая, гуманитарная и социальная политика не менее важны, особенно в период послевоенной реконструкции и восстановления. Учитывая, что мир находится в состоянии перехода от старой системы к новой, наша главная задача – не победить Россию любой ценой, даже если мы утонем вместе с ней, а победить Россию и при этом сформировать свое понимание того, какое место мы хотим занимать в новом мировом порядке, который некоторое время будет выглядеть "биполярным" китайско-американским на глобальном уровне, и "многополярным" – на региональном уровне.

Для нас важно найти свое достойное место между интересами всех этих игроков, чтобы не было такой ситуации, когда мы выиграли войну, но проиграли мир, и оказались на периферии нового мирового порядка.

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