Украина и очередной эксперимент команды Зеленского. Мне очень страшно

Знаєте, що лякає найбільше у цій зміні урядів? Повне руйнування хоча б мінімальної тяглості політик.

Коли змінювався уряд внаслідок виборів, ми пів року готували транзішни, намагалися пояснювати, розповідати, доводити.

Було дуже важко, нас часто не чули. Доводилося підключати міжнародних партнерів, показувати досвід інших країн, і багато-багато комунікувати.

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Як результат - наш план із "Transition book" виконано десь на 70%. Із боями вдалося відстояти курс реформи.

І ось один уряд більшості змінився іншим урядом більшості.

Що робить новий міністр?

Одразу просить всіх писати заяви на звільнення і пакувати валізки.

Не послухавши, не вивчивши, не почувши, що вже було зроблено раніше, чому, які були помилки, аналітика, варіанти, хоч щось.

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Знову зміна структури. Знову зміна структури без будь-якого функціонального аналізу чи логіки, а просто за бажанням керівника і "внутрішніми відчуттями". Знову авторитаризм і диктатура одного, замість професійної командної роботи.

Заплутані державні службовці, що і так сидять без зарплат та надбавок, виснажені цією невизначеністю, занурюються у неї ще глибше.

Знову звільнятимуть усіх державних секретарів, багато з яких тільки нещодавно призначені.

Слуги і команда, яка зараз реалізує реформу державної служби, - вам досі ок цей план?

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За шість місяців ви змогли хоча б кілька людей переконати і затягти на державну службу. Вони витратили багато ресурсів, пройшли складні конкурси, взяли на себе відповідальність... щоб за день-два-місяць-кілька із ними знову попрощалися.

Бо, як ви там кажете,"політик має право сформувати свою команду".

Це повна катастрофа для держави і будівництва інституцій. Зруйноване раз, зараз падатиме ще нижче.

І це все на фоні розгортання епідемії та проблем із економікою світу.

Мені насправді страшно, чим закінчиться для країни цей черговий експеримент. Дуже страшно.