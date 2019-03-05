Украина имеет право создавать любые виды оружия для своей защиты

У 1993 році я починав свою скромну дипломатичну кар’єру, працюючи над тим, як Україна мала виконувати ДРСМД, який дістався нам у спадок від СРСР.

Тоді багатьом здавалося, що Договір є однією з запорук глобальної стабільності у майбутньому. Взагалі, ми всі свято вірили у те, що міжнародне право має бездоганно працювати.

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РФ крок за кроком зруйнувала все, з чого складалася система нерозповсюдження та контролю над озброєннями.

Спочатку це був Договір про звичайні збройні сили в Європі. До речі, якби він досі діяв, то Росії було б набагато складніше здійснювати військову агресію проти України та мілітаризувати Крим.

Тому я вважаю рішення США щодо виходу з Договору між СРСР та США про ліквідацію їх ракет середньої дальності та меншої дальності (ДРСМД) абсолютно виправданим, обгрунтованим та таким, що відповідає сьогоднішньому стану безпекової ситуації як на Європейському континенті, так і у світі загалом.

Україна неухильно дотримувалася положень Договору, брала активну участь у засіданнях Спільної контрольної комісії, що скликалась США після тринадцятирічної перерви у 2016 та 2017 роках у зв'язку із системними порушенням РФ його положень.

Ми спільно з США заявили, що розробка та випробування Росією балістичної ракети РС-26 “Рубеж” на дальність близько 2200 км, а також розширення бойових можливостей оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер-М” суперечить Договору. Особливо занепокоєння викликає те, що цей ракетний комплекс був зафіксований під час військових навчань на окупованій території України в АРК.

Методичний розвал РФ системи контролю на озброєннями створює небезпечну глобальну безпекову реальність. І ми маємо бути до цього готові.

Україна завжди була відповідальною та послідовною у сфері нерозповсюдження. Такої позиції дотримуватимося і надалі, але при цьому залишаємо за собою право створювати всі види озброєнь, які необхідні для захисту України та її національної безпеки. Адже у новій глобальній безпековій реальності ми маємо реалізувати всі можливості для захисту України.

(Джерело - офіційна сторінка)