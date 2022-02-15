Украина как заложник российского режима – цель Путина. И он ее не оставит

Переживания, страх, спокойствие, уверенность. В текущей ситуации можно испытывать очень разные эмоции. Но стоит попробовать посмотреть на всю картину более или менее цельно.

У нас, если мы рассматриваем самые тяжелые сценарии, начинается горячая и самая рискованная неделя. Поэтому давайте порассуждаем, что происходит сейчас, и что может случиться.

Главная причина для переживаний – это концентрация российской армии и флота вокруг украинских границ.

Россия и Беларусь проводят совместные учения Союзная решимость-2022 на территории Беларуси, а российский флот проводит свои учения в Черном и Средиземном морях. Союзники полагают, что такая концентрация войск ради учений, – лишь повод их собрать у украинской границы и в дальнейшем использовать для тех или иных агрессивных действий против Украины.

Россия все это отрицает. Но при этом не забывает вести агрессивную информационную войну против Украины и коллективного Запада, шантажировать мир и требовать уступок в вопросах "безопасности".

В связи с этим можно рассмотреть несколько базовых сценариев происходящего:

1. Инициатор – США. Это американцы играют бедным президентом РФ Владимиром Путиным и просто использовали учения для того, чтобы демонизировать его и Россию, а РФ вынуждена агрессивно защищаться.

В том числе попробовать себе что-то выторговать, раз ей создают демонический образ в СМИ и среди западной публики.

2. Инициатор – Россия. Это Путин наконец-то решился сыграть в большую геополитическую игру с Западом и поделить мир вместе с Китаем и США. Вариация этого сценария – Путин продолжает курс на возрождение СССР и пытается вернуть Украину в свою орбиту.

3. Инициатор – Китай. Это Китай принуждает Путина обострять ситуацию в Европе, чтобы отвлечь внимание США от Тайваня и воспользоваться ситуацией.

4. Это сговор США, России и Европы против Украины и нас сдают в обмен на какие-то плюшки от России.

Нет. Просто нет. Этому много причин.

5. Все происходящее – сложное стечение обстоятельств, где каждый пытается словить свой улов.

Рассматриваю базовым сценарием – сценарий №5. Объективная реальность – штука безжалостная, и она нам уже много раз доказывала, что любой сложный конспирологический концепт, где игроки ведут Большую Игру как правило не находит подтверждения в объективной наблюдаемой реальности в силу того, что все и всегда лажают.

Что я бы рассматривал как предпосылки ситуации?

1. Афганистан и выборы в США.

Демократы потерпели в Афганистане катастрофическое фиаско и никому уже не докажешь, что это еще экс-президент США Дональд Трамп распорядился вывести войска из страны. Кадры паники и бессилия ничем не перебить.

А осенью в США выборы, и демократы вынуждены вслед за республиканцами быть более воинственными. Потому что шанс остаться в меньшинстве на несколько лет никого не радует. И это мотив администрации США, и быть более решительными в помощи Украине и Тайваню, и в противостоянии Путину лично, и в том, чтобы перестраховаться с эвакуацией посольств.

2. Энергетический кризис в Европе и Китае.

Для Путина европейский кризис – отличный инструмент давления на Европу, а в переговорах с Китаем – возможность продать свою трубу подороже. Получилось, кстати, не очень.

3. Пересменка в Германии и выборы во Франции.

Война в Европе непопулярна. Конфронтация с кем угодно – не в почете. И миротворцы могут набрать очки.

4. Последний предвыборный год в России.

Какие бы в России не были ручные выборы, и как бы Путин не закрутил гайки внутри страны, выборы их беспокоят, в том числе с учетом того, что реальные доходы россиян снижаются восемь лет подряд, и это не может вечно обходится без последствий.

Социальный договор устойчивости диктатур слишком зависит от экономического благополучия, и пропаганда только временно может это прикрывать.

5. Обострение противостояния в Восточной и Юго-Восточной Азии.

Почему здесь нет внутренних украинских причин? Они на ситуацию влияют крайне ограничено. И скорее могут быть причиной для глубины уступок той или иной стороны.

Конечно, намного приятнее и почетнее быть причиной замеса, но картина мира несколько сложнее. Наша внутренняя повестка может повлиять на то, чем это кончится для нас (в том числе – какими потенциальными уступками), но не более.

Перейдем к Украине и тому, что нас ждет

Военная составляющая

Что сейчас собрано вокруг нас? 130 000-150 000 живой силы. Черноморский флот, усиленный кораблями Северного и Балтийского. Плюс какое-то количество вооруженных сил Беларуси.

У России есть какое-то ограниченное количество крылатых ракет и уже достаточно существенное преимущество по авиации.

Но.

Во-первых, у Украины как минимум сопоставимое количество живой силы и наземной техники (в контексте доступной на потенциальном театре военных действий). Обороняться всегда проще. Нанести противнику несопоставимый уровень потерь украинская армия вполне способна.

Во-вторых, благодаря нужной внешней конъюнктуре (см. пункт 1 предыдущего раздела) нам наконец-то удалось получить от союзников оружие, которое нам было так критически необходимо.

Да, корветы и катера, которые мы строим, средства связи – это хорошо. Но главная фишка получаемых Stinger, гранатометов NLAW и Javelin в том, что это оружие, обеспечивающее необходимую плотность огня по дорогой технике. При этом само это оружие непропорционально дешевое в сравнении с поражаемыми целями.

В-третьих, украинскими вооруженными силами командуют опытные, компетентные, прошедшие войну командиры. В том числе – главнокомандующий ВСУ. Это не ситуация 2014 года, когда опытные офицеры были только по ту сторону фронта. Сейчас ситуация отличается радикально.

Четвертое. Количество людей, готовых к сопротивлению, явно больше тех самых 10%. А почему это важно? Потому что если ты оккупировал территорию, где население готово поддерживать подпольное движение (даже если не принимать участие в этом движении), у тебя очень большие проблемы.

Эти четыре фактора – про то, что если Путин решиться на любой формат обострения, его ждут серьезные потери и отнюдь не гарантирована победа.

Экономическая составляющая

Представление про экономическую стабильность России, для оправдания которой обычно приводят золотовалютные резервы в 500 млрд, достаточно эфемерно. Все таки полезно помнить, что сейчас не V век и размер физической казны про экономическую стабильность не говорит.

Украинская экономика на самом деле все еще меньше и беднее российской (в том числе в расчете ВВП на одного жителя), но сырьевая зависимость России и непропорционально большая доля государственного участия в экономике делают их менее гибкими и более уязвимыми.

И если в случае полномасштабной войны с Украиной (предположим, она складывается для России удачно) запаса прочности может хватить, то потянуть даже среднесрочные расходы на оккупационную администрацию, оккупационную армию и вот это все при любом дополнительном санкционном давлении будет крайне непросто. А лояльность режима и его устойчивость прямо зависят от способности накачивать окружение диктатора, силовиков и пропагандистский аппарат деньгами.

Политическая составляющая

Я бы не переоценивал угрозы заморозить имущество российских олигархов на Западе. Те, кто живет на Западе (Роман Абрамович, например) имеют крайне ограниченное влияние на Путина, а те, кто реально на него влияют, и кто реально близок к Кремлю (Олег Дерипаска, например) – давно под колпаком и санкциями.

Но у Путина есть масса политических рисков от потенциального вторжения, которые не стоит недооценивать. Например, не одержать легкой и уверенной победы. На любого руководителя такого уровня всегда давит его окружение, каким бы личным авторитетом и личной властью он не обладал.

Так и в России. Всегда давят условные либералы (очень условные) и условные охранители, в том числе военное лобби. И в зависимости от успеха или неудачи, раскол в российской элите может пойти по непредсказуемой для Путина и ближайшего окружения траектории.

Кроме того, не надо недооценивать страхи вырастить себе военного конкурента. Трансфер власти в России рано или поздно должен произойти. И видя как случилось в Казахстане, когда вчерашнего практически бога-императора и его окружение выпилили отовсюду, путинцы будут подходить к этому вопросу крайне аккуратно. А потенциальный "завоеватель" Украины – это готовый конкурент. От которого будет сложно избавиться.

Личностная составляющая

Концепции "Путин – сумасшедший старик, и может сделать все что угодно" и "Путин – гениальный политик, который всех переиграл" примерно в равной степени недееспособны.

Ключевая задача, которую решает любой авторитарный режим, очень похожа на поведение вируса – самовоспроизведение за счет носителя. Носителем вируса путинизма является российское общество, экономика и государство, которое они систематически эксплуатируют и грабят. Место хранения активов – в Европе, Америке или в самой России – не сильно влияют на природу явления.

Сохранение этого статуса кво должно вписываться в социальный договор диктатуры и общества. Какое-никакое благосостояние. Образ России как значимого мирового игрока, с которым считаются. И т.д.

Крым в эту логику вписывался, создание "пояса безопасности" вокруг России – тоже. Шантаж Запада и образ "я дурак, бросай оружие" – вписывается. Но не всегда следование образу предполагает вписывание в авантюры.

А теперь, собственно, про авантюры

Все военные кампании Путина (их из заметных за 23 года всего пять – Чечня, Грузия, Сирия, Крым и Донбасс) начинались и развивались при соблюдении двух предпосылок:

1) содействие или безразличие других крупных игроков (в Чечне Россия продала борьбу с "международным терроризмом", во всех остальных случаях миру было в общем-то плевать или не до того на самом первом этапе);

2) огромное материально-техническое и организационное превосходство (в Чечне соотношение сил было десятки к одному без авиации и тяжелой техники у противника, в Грузии 120 000 российских войск противостояли примерно 7 000 грузинских военных, в Сирии Россия воевала ракетами, самолетами и наемниками, в Крыму воспользовалось выгодной конъюнктурой, как, по большому счету, и в Донецкой и Луганской области).

Я не вижу существенных причин, почему сейчас Путин и Ко будут исходить из другой логики. И оба пункта сейчас не соблюдаются. Да, Россия значительно превосходит Украину в силах и средствах в целом. Но соотношение и преимущество недостаточное. И нет, миру не плевать. Мир кричит. И это хорошо.

Нет, вышесказанное не говорит, что Путин и Ко обязательно будут исходить из всего моего видения картины. Но я не склонен считать врага дураком и считать, что они не мыслят логично. Их логика жестокая и циничная, но общий уровень осторожности и трусливости не надо не замечать под всей этой внешней бравадой.

Поэтому Россия после очередной волны нагнетания начнет отползать. Уже потихоньку начала.

Как будут отползать? Тут есть несколько вариантов

1. Объявить, что это Запад себе запараноил, и просто развести все после учений. Какие-то переговоры объявить победой Путина. Внутри объявить "видите, мы окружены врагами" и еще сильнее закрутить гайки. Усилить антизападную пропаганду и постепенно переключить внимание с Украины на великое противостояние цивилизаций.

Конечно, но это хороший сценарий для нас. Плохой для остатков адекватных людей в России.

2. Устроить обострение на Донбассе, попробовать добиться там каких-то военных успехов, в крайнем случае – признать независимость "республик". Очень неприятный нам сценарий. Но менее трагичный, чем "ракеты по Киеву".

3. Аннексировать Беларусь и сказать, что это и был хитрый план. Это, без шуток, было бы и красиво, и пипл бы схавал.

4. Разное.

Настроения внутри Украины. И гибридная война

Нет, господа, я не призываю вас успокоиться и ничего не ждать. Потому что даже если российские танки не пересекут границы Черниговской области и не поедут на Киев с гомельского направления, дестабилизация ситуации внутри Украины, наша неудача как страны и гипотетическое возвращение нас в российскую орбиту влияния было и остается целью в Кремле. Потому что мы как элемент пояса стабильности и заложник российского режима – это мечта, переходящая в цель.

Поэтому очень хорошо, что люди записываются в тероборону. Очень хорошо, что у меня за неделю два десятка запросов на консультации по информационной гигиене. Очень хорошо, что люди задумались о необходимости раций, запасе лекарств дома и том, что мы живем в очень уютном мире, конец которому может прийти внезапно.

Но чего точно не надо делать, так это паниковать и менять планы из-за того, что мир вокруг нас штормит. Или кто-то делает вид, что его штормит. Хотя в информационную эру то, что происходит в интернете, очень легко принять и переживать как реальность. Если завтра ваш мир рухнет, вы всегда будете к этому не готовы. Потому что нет большей иллюзии, чем иллюзия готовности к любым обстоятельствам.

Сохраняйте спокойствие. Держите свое ружье, мозг и нервную систему в работоспособном состоянии. И все будет хорошо.

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