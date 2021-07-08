Украина-Китай-кредиты. Нашей власти нужно помнить – большая игра не любит мелких шулеров

Все заговорили о Китае. Немного навести резкость не помешало бы.

Возьмем бинокль немецкой фирмы Realpolitik.

1. Противостояние США-Китай является самым высоким уровнем войны, учитывая, что это противостояние не между государствами, а между системами (о семи уровнях войны можно прочитать здесь).

2. Война систем – это не шахматы, где нужно свергнуть вражеского короля. Война систем – это игра Го, где надо выиграть время и пространство.

Во времена Холодной войны, США и СССР пытались переиграть друг друга, покупая и поддерживая режимы третьих стран, устраивая перевороты и войны прокси, всячески избегая прямых столкновений и почти подорвав планету из-за Кубы.

Так и сейчас – две системы воюют на свободных клетках доски, ставя туда свои камни. Иногда черные камни становятся белыми и наоборот, кто немного понимает правила Го.

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США пытаются увеличить количество демократических стран. Китай пытается увеличить количество авторитарных стран. Каким образом они это делают?

США предоставляет деньги и различную помощь в обмен на реформы. Реформы приводят к тому, что страна оказывается в евроатлантическом лагере верховенства права, либерализма и демократии.

Китай предоставляет деньги и различную помощь без требования реформ. Большие деньги без требования реформ ведут к коррупции, кризису, росту авторитаризма и внешней зависимости, и страна оказывается в соответствующем лагере.

Китай уже выиграл почти всю Африку и теперь разыгрывает Латинскую Америку.

Россия – это жемчужина короны императора Поднебесной. Траектория проложена, а ждать Китай умеет.

3. Надо уметь выбирать союзников.

Несмотря на то, что Китай – самый большой враг России, Россия и Китай в одном лагере. Россия пока игрок, но с той точки в будущем, о которой думает Китай, Россия – это большое поле, куда китайский игрок ставит свои камни, чтобы не допустить размещения камней противника.

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В этой великой войне, которая продлится века, не получится быть нейтральным. Здесь каждую страну рассматривают как клетку на доске. Умело размещенный камень существенно усиливает позиции игрока.

Игроков двое, и это даже не США и Китай.

4. В то же время Украине нужно быть субъектом, игроком (пусть небольшим), а не просто клеточкой.

Это значит, что у нас есть свобода действий и должна быть собственная стратегия. Главное – не заиграться. Главное – просчитывать каждый шаг.

На таких условиях мы можем много выигрывать от сотрудничества с Китаем. Но надо помнить правила игры: не считать себя умнее крупных игроков; не обманывать; помнить, кто твои союзники и кто враги; не обманывать; просчитывать на много ходов вперед. Не обманывать.

Можно выигрывать с Китаем в малом, но надо быть со свободным миром в большом, там наше место. Не попадать в расставленные ловушки, не ходить по граблям Виктора Януковича. Перед переговорами и после переговоров считать пальцы на руках – не стало ли их меньше. Те, кто прошел по этому пути раньше, знают его ловушки как свои три пальца на двух руках.

И выбросьте ваши влажные мечты об украинском авторитаризме в помойку. Ростов не резиновый.

Если ты высыпаешь камни на доску из рукава халата, говорил Хай Тао, не удивляйся, что рукав халата может опустеть, совсем опустеть. Большая игра не любит мелких шулеров.

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