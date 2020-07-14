Украина наелась декоративной демократии. Дальше реванш Януковича и Ко?

Как это не прискорбно, но история учит нас, что после "разгула демократии", страна всегда скатывается к какой-нибудь форме тоталитаризма.

В 2004 году, каюсь, считал Виктора Януковича политическим трупом. В результате победы "демократического крыла", Виктор Федорович получил сначала премьерство, а потом и всю полноту власти. Просто сидя на берегу. Ничего не делая, не прилагая усилий, не устраивая переворотов и ползучих заговоров.

Если быть кратким, то милый пчеловод (Виктор Ющенко, третий президент Украины. - Ред.), вручив завгару гетьманскую булаву, спланировал события 2013-2014 года. Осуществил их сам Янукович с помощью своих милейших подельников, утративших от полноты власти чувство реальности.

После Януковича, к власти пришел Петр Порошенко. В один тур. На энтузиазме. Но оказался недостаточно хорош и демократичен. Хотелось большего.

Либертианства. Мечты. Молочных берегов. Президента на велосипеде. Чтобы мог и в экономику, и на рояле играть. Истинно народного. Избрали. Правда, в два тура, но тоже ничего.

С либертианством не задалось. Оказалось, что у этого слова другое значение, что явилось неожиданностью.

В результате его перепутали с фискализацией. Велосипед пришлось отставить в сторону. Мечты приземлить. Молочные берега утекли мимо. Всенародная любовь захромала подбитой уткой. Оказалось, что "просто перестать стрелять" можно, но при этом неплохо привести дела в порядок. Чтобы семья не мучилась с завещанием.

И, вообще, обещать и делать - два разных глагола, они означают разные вещи. Обещать - легко, делать - сложно, причем, не по форме, по результату.

Открылась банальная истина, что государственное управление в любой форме - бюрократической ли, экономической ли - требует опыта, специальных знаний и хорошо обученных людей. Кухарки, аферисты, свадебные фотографы, сценаристы, продюсеры и артисты разговорного жанра - отличные ребята, но в своей специфической области. Заточены они на другое. Лех Валенца и Вацлав Гавел не каждый день рождаются, к моему большому сожалению.

Теперь о грустном.

Я писал, что у нас не было президента, которому не плевали бы в спину в конце каденции.

Рейтинг Владимира Зеленского и Слуги народа неуклонно снижается и можно только догадываться (или мечтать), каким он станет через четыре года.

Я бы спокойно дожидался подтверждения своих предположений, но есть одно "но"... Качели.

Зеленский - демократически выбранный президент, на которого многие возлагали надежды. Надежды на реальные изменения в обществе. Его фиаско может стать огромным разочарованием, которое качнет маятник в противоположную сторону.

В сторону ОПЗЖ. В сторону дегенеративного Шарика. Электорат, перешедший к ВАЗу, бросится искать другие протестные настроения. Не к Порошенко же они пойдут. Не к ЮВТ. Им прямая дорога в объятия Виктора Медведчука или в секту Шария, от которой попахивает еще хуже.

Я не склонен считать Медведчука и Юрия Бойко исчадиями ада. Обычные украинские политики, имеющие мощную поддержку на консервативном юго-востоке. И не будут они сдавать страну Владимиру Путину, как пугают нас экзальтированные патриоты. Зачем? Самим и рулить, и грабить удобнее. Зачем нам Россия? Можно нормализовать отношения и грабить роскошнее. А сдавать... простите, но это нерационально и глупо?

И на волне реванша их поддержат даже те, кто и не думал поддерживать. Потому, что больше некого поддержать. Потому, что демократией наелись, если это была демократия. Потому, что захотят крепкой руки вместо органа на клавиатуре. И суровых хозяйственников вместо свадебных генералов.

Вот, не скажу, что я сильно напуган этой перспективой. После восставшего из политического гроба Виктора Федоровича, меня сложно удивить и напугать.

Но - вангую. Чем больше будет разочарование, чем больше мечтателей расшибет свои бронзовые лбы о стальной киль реальности, тем глубже и необратимей будет ответ. Тем кровавей и страшнее стартует новый виток истории.

Маятник качается не потому, что хочет, а потому, что на него действуют реальные физические силы. Его амплитуду можно легко подсчитать. Если пользоваться опытом и головой, а не тем, чем стучали по роялю. Но это уже совсем другая история.

В эпиграфе к своему роману "Ничья земля", я написал в далеком 2005-м, что желаю своей стране другой судьбы.

2020. Остаюсь на тех же позициях.

Пусть я окажусь неправ.

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