Стратегическая внешнеполитическая цель украинского государства остается неизменной – вступление в НАТО и Европейский Союз. Абсолютное большинство украинцев, по данным различных социологических исследований, также поддерживают европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Более того, эти процессы приобретают для нас дополнительную актуальность как гарантия безопасности Украины в послевоенный период.

Однако в последнее время становится все более очевидным, что на нашем пути к НАТО и Евросоюзу возникают новые проблемы и препятствия или те проблемы, которые существовали и раньше, значительно усиливаются и усложняются. Собственно, это и подтвердили недавние саммиты НАТО и ЕС. Нужен тщательный анализ новой внешнеполитической ситуации и, возможно, ситуативная коррекция нашего взаимодействия с НАТО и Евросоюзом. Речь не идет о смене стратегии, а скорее – о большей тактической гибкости. В широком смысле нам нужно найти ответ на вопрос: как совместить желаемое и возможное в процессах евроатлантической и европейской интеграции?

Готового ответа на этот вопрос нет, потому что существенно меняется внутренняя ситуация в НАТО (вследствие особенностей внешней политики президента США Д.Трампа), усиливаются внутренние проблемы и в ЕС (особенно в процессе принятия совместных решений). Состояние дел с нашей интеграцией в Североатлантический альянс и в Евросоюз сейчас также заметно отличается.

Наиболее противоречивой и даже парадоксальной является наша нынешняя ситуация во взаимоотношениях с НАТО.