Несмотря на опасения относительно политики новой администрации США в отношении Украины и ситуации на поле боя, есть и очень хорошие новости. Украина обладает значительными финансовыми ресурсами, которые позволяют ей обеспечивать своё выживание в этом году, а, вероятно, и в следующем.

Команда Байдена, понимая потенциальные угрозы финансированию Украины со стороны администрации Трампа, в последние месяцы пребывания у власти сделала многое для укрепления её финансовой стабильности.

Ключевым элементом стало решение G7 о Чрезвычайном соглашении о доходах (ERA) на сумму $50 млрд для Украины, утверждённое в последние дни президентства Байдена. Это решение предусматривает авансирование будущих процентных доходов с замороженных активов Центрального банка России на сумму более $300 млрд в западных юрисдикциях.